https://ria.ru/20201002/prezident-1578093783.html

Социологи узнали мнение россиян по поводу женщины-президента

В возможность избрания президентом России женщины в ближайшие 10-20 лет верят 40% граждан, допускают для себя возможность проголосовать за представительницу... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T11:19

2020-10-02T11:19

2020-10-02T11:20

россия

фонд "общественное мнение"

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152913/56/1529135683_0:291:3121:2047_1400x0_80_0_0_95bad472741f4e0376fb1951cd012e89.jpg

<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> В возможность избрания президентом России женщины в ближайшие 10-20 лет верят 40% граждан, допускают для себя возможность проголосовать за представительницу прекрасного пола на выборах 62%, свидетельствует опрос <a href="http://ria.ru/organization_Fond_Obshhestvennoe_mnenie/" target="_blank" data-auto="true">ФОМ</a>.По мнению 40% россиян, существует возможность того, что в ближайшие 10–20 лет пост президента России займёт женщина (в июле 2011 года - 57%). Скорее невозможным это считают 47% (в 2011 году - 33%).Допускают для себя возможность проголосовать на выборах президента России за женщину 62% респондентов, исключают - 30%, затруднились ответить - 8%.С мнением, что женщины должны активнее участвовать в политике, согласны 61% россиян. Позицию, что политика – это не женское дело, разделяют 29%. Всероссийский телефонный опрос проводился 25-27 сентября, в нем приняли участие 1000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.

https://ria.ru/20201001/pamfilova-1578059407.html

Юрий Б Не думаю, что в нашей политике , в ближайшее десятилетие , появятся женщины политики класса Маргарет Тэтчер или Екатерины II . А претенденты типа "Собчак" .... погрешность природы. 17

5

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд "общественное мнение", общество