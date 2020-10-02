https://ria.ru/20201002/prezident-1578093783.html
Социологи узнали мнение россиян по поводу женщины-президента
В возможность избрания президентом России женщины в ближайшие 10-20 лет верят 40% граждан, допускают для себя возможность проголосовать за представительницу... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:19
2020-10-02T11:19
2020-10-02T11:20
россия
фонд "общественное мнение"
общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> В возможность избрания президентом России женщины в ближайшие 10-20 лет верят 40% граждан, допускают для себя возможность проголосовать за представительницу прекрасного пола на выборах 62%, свидетельствует опрос <a href="http://ria.ru/organization_Fond_Obshhestvennoe_mnenie/" target="_blank" data-auto="true">ФОМ</a>.По мнению 40% россиян, существует возможность того, что в ближайшие 10–20 лет пост президента России займёт женщина (в июле 2011 года - 57%). Скорее невозможным это считают 47% (в 2011 году - 33%).Допускают для себя возможность проголосовать на выборах президента России за женщину 62% респондентов, исключают - 30%, затруднились ответить - 8%.С мнением, что женщины должны активнее участвовать в политике, согласны 61% россиян. Позицию, что политика – это не женское дело, разделяют 29%. Всероссийский телефонный опрос проводился 25-27 сентября, в нем приняли участие 1000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.
https://ria.ru/20201001/pamfilova-1578059407.html
Юрий Б
Не думаю, что в нашей политике , в ближайшее десятилетие , появятся женщины политики класса Маргарет Тэтчер или Екатерины II . А претенденты типа "Собчак" .... погрешность природы.
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5
россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фонд "общественное мнение", общество
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.
В возможность избрания президентом России женщины в ближайшие 10-20 лет верят 40% граждан, допускают для себя возможность проголосовать за представительницу прекрасного пола на выборах 62%, свидетельствует опрос ФОМ
.
По мнению 40% россиян, существует возможность того, что в ближайшие 10–20 лет пост президента России займёт женщина (в июле 2011 года - 57%). Скорее невозможным это считают 47% (в 2011 году - 33%).
Допускают для себя возможность проголосовать на выборах президента России за женщину 62% респондентов, исключают - 30%, затруднились ответить - 8%.
С мнением, что женщины должны активнее участвовать в политике, согласны 61% россиян. Позицию, что политика – это не женское дело, разделяют 29%.
Всероссийский телефонный опрос проводился 25-27 сентября, в нем приняли участие 1000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.