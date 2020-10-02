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Социологи узнали мнение россиян по поводу женщины-президента
В возможность избрания президентом России женщины в ближайшие 10-20 лет верят 40% граждан, допускают для себя возможность проголосовать за представительницу... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:19
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россия
фонд "общественное мнение"
общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> В возможность избрания президентом России женщины в ближайшие 10-20 лет верят 40% граждан, допускают для себя возможность проголосовать за представительницу прекрасного пола на выборах 62%, свидетельствует опрос <a href="http://ria.ru/organization_Fond_Obshhestvennoe_mnenie/" target="_blank" data-auto="true">ФОМ</a>.По мнению 40% россиян, существует возможность того, что в ближайшие 10–20 лет пост президента России займёт женщина (в июле 2011 года - 57%). Скорее невозможным это считают 47% (в 2011 году - 33%).Допускают для себя возможность проголосовать на выборах президента России за женщину 62% респондентов, исключают - 30%, затруднились ответить - 8%.С мнением, что женщины должны активнее участвовать в политике, согласны 61% россиян. Позицию, что политика – это не женское дело, разделяют 29%. Всероссийский телефонный опрос проводился 25-27 сентября, в нем приняли участие 1000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.
https://ria.ru/20201001/pamfilova-1578059407.html
Не думаю, что в нашей политике , в ближайшее десятилетие , появятся женщины политики класса Маргарет Тэтчер или Екатерины II . А претенденты типа "Собчак" .... погрешность природы.
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россия
РИА Новости
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россия, фонд "общественное мнение", общество

Социологи узнали мнение россиян по поводу женщины-президента

11:19 02.10.2020 (обновлено: 11:20 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПразднование Дня города в Москве
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В возможность избрания президентом России женщины в ближайшие 10-20 лет верят 40% граждан, допускают для себя возможность проголосовать за представительницу прекрасного пола на выборах 62%, свидетельствует опрос ФОМ.
По мнению 40% россиян, существует возможность того, что в ближайшие 10–20 лет пост президента России займёт женщина (в июле 2011 года - 57%). Скорее невозможным это считают 47% (в 2011 году - 33%).
Допускают для себя возможность проголосовать на выборах президента России за женщину 62% респондентов, исключают - 30%, затруднились ответить - 8%.
С мнением, что женщины должны активнее участвовать в политике, согласны 61% россиян. Позицию, что политика – это не женское дело, разделяют 29%.
Всероссийский телефонный опрос проводился 25-27 сентября, в нем приняли участие 1000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 16:26
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к Элле Памфиловой
 
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