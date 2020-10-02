https://ria.ru/20201002/premer-1578098909.html

Белорусские депутаты утвердили Головченко в должности премьера

Депутаты нижней палаты парламента (Палаты представителей) Белоруссии на заседании в пятницу утвердили в должности премьер-министра республики Романа Головченко... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T12:16

2020-10-02T12:16

2020-10-02T12:16

роман головченко

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 2 окт – РИА Новости.</strong> Депутаты нижней палаты парламента (Палаты представителей) <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> на заседании в пятницу утвердили в должности премьер-министра республики <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Романа Головченко</a> после назначения президентом <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>, передает <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Белоруссия</a>.В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победителем стал Лукашенко. Согласно белорусскому законодательству, после выборов премьер и правительство сложили полномочия перед вновь избранным главой государства. Девятнадцатого августа Лукашенко подписал указы о переназначении в полном составе правительства и премьер-министра – эту должность продолжил занимать Головченко.Между тем в Белоруссии согласие на назначение премьера должны дать депутаты Палаты представителей. Решение по этому вопросу принимается парламентариями не позднее чем в двухнедельный срок со дня внесения предложения по кандидатуре премьера. Кандидатуру главы правительства на рассмотрение в парламент вносит администрация президента.Как отметил, представляя Головченко депутатам, глава администрации президента Игорь Сергеенко, за короткий период нахождения в должности этот чиновник сумел "быстро и уверенно войти в ритм работы во время одного из самых непростых периодов в истории нашего государства". "Не остались незамеченными его личные и деловые качества - искренний патриотизм, глубокая нацеленность на обеспечение суверенитета и независимости нашей страны, желание уйти от шаблонных методов управления устаревших форм работы", - сказал Сергеенко.По его словам, это тот баланс профессиональных качеств, которые необходимы сегодня для руководителя экономического штаба страны в предстоящие годы.<a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Белоруссия >></a>

https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578095932.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман головченко, александр лукашенко, белоруссия, в мире