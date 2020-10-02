https://ria.ru/20201002/prazdnik-1578124281.html

Сельхозработники Калужской области отметили профессиональный праздник

Министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона с... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T17:59

2020-10-02T17:59

2020-10-02T17:59

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калуга

калужская область

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<strong>КАЛУГА, 2 окт – РИА Новости.</strong> Министр сельского хозяйства <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> Леонид Громов поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона с профессиональным праздником, отметив, что их труд "при любых обстоятельствах остается на переднем фланге высоких достижений ради во благо Родины".В пятницу в Калужской областной филармонии председатель законодательного собрания области Геннадий Новосельцев и министр сельского хозяйства региона Леонид Громов приняли участие в торжественном собрании, посвященном в Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Перед началом мероприятия работала сельскохозяйственная выставка. На стендах были представлены достижения всех районов, а также <a href="http://ria.ru/location_Kaluga/" target="_blank" data-auto="true">Калуги</a> и <a href="http://ria.ru/location_Obninsk/" target="_blank" data-auto="true">Обнинска</a>."Высокий уровень самообеспечения мясом, молоком, картофелем говорит о выполнении вами самой главной задачи – снабжение населения качественными отечественными продуктами питания", - обратился к работникам отрасли Геннадий Новосельцев, осмотрев выставку.Громов поблагодарил калужских аграриев за плодотворный труд и достигнутые успехи в непростых условиях этого года. Он подвел предварительные итоги года, подчеркнув, что показатели выросли. "Уже заготовлено более 265 тысяч тонн зерна при наивысшей за последние годы урожайности 31 центнер с гектара, в Мещовском и Ферзиковском районах она превысила 40 центнеров с гектара. Планируется, что общий надой молока составит к концу года не менее 434 тысяч тонн", - говорится в сообщении.Глава ведомства отметил, что за последние годы сельскохозяйственный труд стал более привлекательным для творческих и инициативных профессионалов. Для притока молодых кадров и качественного улучшения жизни сельчан реализуется программа комплексного развития сельских территорий."В этот праздничный день хочу высказать вам слова самой искренней признательности за то, что вы при любых обстоятельствах остаетесь на переднем фланге высоких достижений ради благополучия своих трудовых коллективов и во благо нашей Родины. Постоянно совершенствуясь и генерируя позитивные изменения, вы остаетесь неизменными в главном – в любви к людям, к избранному делу, к нашей родной калужской земле", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20200921/kaluga-1577554435.html

https://ria.ru/20200919/stroitelstvo-1577486712.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калуга, калужская область, обнинск, экономика