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К тушению природных пожаров на юге России привлекли более тысячи человек
Не менее 1,2 тысячи человек и почти 340 единиц техники привлечены к ликвидации природных пожаров на территории Воронежской и Ростовской областей, сообщил РИА... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T10:29
2020-10-02T11:48
пожары
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
воронежская область
ростовская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Не менее 1,2 тысячи человек и почти 340 единиц техники привлечены к ликвидации природных пожаров на территории Воронежской и Ростовской областей, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> сообщало, что в Павловском, Лискинском и Новохоперском районах <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a> продолжают действовать три ландшафтных пожара на общей площади 356,5 гектара. В <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> действуют два лесных пожара на территории Каменского и Цимлянского районов, их общая площадь около 430 гектаров."К тушению пожаров в двух регионах привлечены более 1200 человек и 335 единиц техники", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в соответствии с прогнозом, в пятницу в Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Белгородской, Курской областях, а также в Калмыкии и Дагестане ожидаются порывы ветра скоростью до 20 метров в секунду.
https://ria.ru/20201001/pozhary-1578039910.html
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пожары, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область, ростовская область, происшествия

К тушению природных пожаров на юге России привлекли более тысячи человек

10:29 02.10.2020 (обновлено: 11:48 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМестные жители и сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий лесных пожаров в Воронежской области
Местные жители и сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий лесных пожаров в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Не менее 1,2 тысячи человек и почти 340 единиц техники привлечены к ликвидации природных пожаров на территории Воронежской и Ростовской областей, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб.
Ранее МЧС сообщало, что в Павловском, Лискинском и Новохоперском районах Воронежской области продолжают действовать три ландшафтных пожара на общей площади 356,5 гектара. В Ростовской области действуют два лесных пожара на территории Каменского и Цимлянского районов, их общая площадь около 430 гектаров.
"К тушению пожаров в двух регионах привлечены более 1200 человек и 335 единиц техники", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в соответствии с прогнозом, в пятницу в Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Белгородской, Курской областях, а также в Калмыкии и Дагестане ожидаются порывы ветра скоростью до 20 метров в секунду.
Кадры тушения пожара с воздуха в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 11:43
В Воронежской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров
 
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пожарыМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Воронежская областьРостовская областьПроисшествия
 
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