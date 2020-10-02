https://ria.ru/20201002/pozhary-1578089812.html

К тушению природных пожаров на юге России привлекли более тысячи человек

Не менее 1,2 тысячи человек и почти 340 единиц техники привлечены к ликвидации природных пожаров на территории Воронежской и Ростовской областей, сообщил РИА... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T10:29

2020-10-02T10:29

2020-10-02T11:48

пожары

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

воронежская область

ростовская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Не менее 1,2 тысячи человек и почти 340 единиц техники привлечены к ликвидации природных пожаров на территории Воронежской и Ростовской областей, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> сообщало, что в Павловском, Лискинском и Новохоперском районах <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a> продолжают действовать три ландшафтных пожара на общей площади 356,5 гектара. В <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> действуют два лесных пожара на территории Каменского и Цимлянского районов, их общая площадь около 430 гектаров."К тушению пожаров в двух регионах привлечены более 1200 человек и 335 единиц техники", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в соответствии с прогнозом, в пятницу в Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Белгородской, Курской областях, а также в Калмыкии и Дагестане ожидаются порывы ветра скоростью до 20 метров в секунду.

https://ria.ru/20201001/pozhary-1578039910.html

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воронежская область

ростовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожары, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область, ростовская область, происшествия