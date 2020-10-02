https://ria.ru/20201002/pozhar-1578084645.html

В Воронежской области локализовали два ландшафтных пожара

Два ландшафтных пожара из трех в Павловском, Лискинском и Новохоперском муниципальных образованиях Воронежской области локализованы, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T08:21

2020-10-02T08:21

2020-10-02T11:48

бе-200

ка-32

ми-8

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

воронежская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Два ландшафтных пожара из трех в Павловском, Лискинском и Новохоперском муниципальных образованиях <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a> локализованы, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ.Ранее сообщалось, что площадь природных пожаров в Воронежской области к вечеру 1 октября увеличилась с 291 до 356,5 гектара."По состоянию на 7.00 (мск) 2 октября наиболее сложная обстановка наблюдается в трех муниципальных образованиях (Павловский, Лискинский, Новохоперский). Там зарегистрированы три ландшафтных пожара на общей площади 356,5 гектаров (Павловский -100 га, Лискинский - 166,5 га, Новохоперский - 90 га), два из которых локализованы вчера вечером", - говорится в сообщении.Всего к тушению пожаров привлечено 451 человек и 115 единиц техники, в том числе пять воздушных судов МЧС России – один вертолет <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">МИ-8</a> и один <a href="http://ria.ru/product_Ka_32/" target="_blank" data-auto="true">Ка-32</a> с ВСУ-5 и два самолета <a href="http://ria.ru/product_Be-200/" target="_blank" data-auto="true">Бе-200</a> с ВАП и ИЛ-76.За счет прибывших подразделений ЦФО группировка увеличена на 238 человек и 46 единиц техники. Проведена дополнительная опашка населенных пунктов в угрожаемой зоне общей протяженность более 30 километров. Ситуация находится под контролем.

https://ria.ru/20201001/pozhar-1578040617.html

https://ria.ru/20201001/pozhary-1578039910.html

воронежская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бе-200, ка-32, ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область, происшествия