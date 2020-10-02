https://ria.ru/20201002/pozhar-1578083181.html

В Красноярском крае два человека погибли при пожаре в жилом доме

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в городе Бородино Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T05:26

2020-10-02T05:26

2020-10-02T05:26

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_6424ecc4f89bfa0ce53392a26f62cd75.jpg

<strong>КРАСНОЯРСК, 2 окт - РИА Новости.</strong> Два человека погибли при пожаре в жилом доме в городе <a href="http://ria.ru/location_Borodino/" target="_blank" data-auto="true">Бородино</a> <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a>, сообщает пресс-служба регионального главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>."В Бородино в 19.55 (мск) 1 октября произошел пожар в многоквартирном жилом доме, в котором погибли два человека", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что в результате пожара сгорел диван на площади четыре квадратных метра. Предварительная причина возгорания – неосторожность при курении. Во время пожара спасено шесть взрослых человек. К тушению привлекались 14 человек и четыре единицы техники.

https://ria.ru/20201001/pozhar-1578056090.html

1

красноярский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия