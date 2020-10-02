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В Красноярском крае два человека погибли при пожаре в жилом доме
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в городе Бородино Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T05:26
2020-10-02T05:26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 2 окт - РИА Новости.</strong> Два человека погибли при пожаре в жилом доме в городе <a href="http://ria.ru/location_Borodino/" target="_blank" data-auto="true">Бородино</a> <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a>, сообщает пресс-служба регионального главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>."В Бородино в 19.55 (мск) 1 октября произошел пожар в многоквартирном жилом доме, в котором погибли два человека", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что в результате пожара сгорел диван на площади четыре квадратных метра. Предварительная причина возгорания – неосторожность при курении. Во время пожара спасено шесть взрослых человек. К тушению привлекались 14 человек и четыре единицы техники.
https://ria.ru/20201001/pozhar-1578056090.html
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, происшествия

В Красноярском крае два человека погибли при пожаре в жилом доме

05:26 02.10.2020
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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КРАСНОЯРСК, 2 окт - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в жилом доме в городе Бородино Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"В Бородино в 19.55 (мск) 1 октября произошел пожар в многоквартирном жилом доме, в котором погибли два человека", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в результате пожара сгорел диван на площади четыре квадратных метра. Предварительная причина возгорания – неосторожность при курении. Во время пожара спасено шесть взрослых человек. К тушению привлекались 14 человек и четыре единицы техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайПроисшествия
 
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