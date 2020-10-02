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Нижегородская область
https://ria.ru/20201002/postavschiki-1578113154.html
Нижегородские компании поучаствуют в программе "выращивания" поставщиков
Восемь нижегородских предприятий стали участниками программы "выращивания" поставщиков для крупнейших заказчиков в России, заявил губернатор Глеб Никитин. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T15:26
2020-10-02T15:26
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
экономика
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости.</strong> Восемь нижегородских предприятий стали участниками программы "выращивания" поставщиков для крупнейших заказчиков в России, заявил губернатор Глеб Никитин.Программа "выращивания" поставщиков — это комплекс мер, включающий оказание маркетинговой, имущественной, информационной, финансовой поддержки в виде лизинга, льготного кредитования, сертификации. В 2019 году участниками программы "выращивания" поставщиков стали 6 компаний."Для небольшого предприятия шанс стать поставщиком крупнейших заказчиков – это серьезная перспектива развития. Правда, далеко не всегда у предпринимателей и руководителей есть возможность погружаться в то, чтобы повысить качество продукции и соблюсти необходимые процедуры. В этом случае на помощь как раз и приходит национальный проект", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Глава региона рассказал, что программа "выращивания" поставщиков поможет модернизировать производство, получить необходимый сертификат, пройти аудит. "Для этого составляется индивидуальная карта развития для каждого предприятия-участника программы", - добавил Никитин.Новыми участниками программы стали ООО "Сергачская мебельная фабрика", ООО "Приволжский завод гидравлических соединений "Прайм", ООО "Полихим-Д", ООО "Завод вакуумной металлургии", ООО "Выксунский литейный завод", ООО "Новатор"; ООО "Нижегородский гофрокартонный завод" и ООО "Максл".Программа "выращивания" реализуется в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> ею занимается Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства региона.
https://ria.ru/20200904/ovsyanka-1576727285.html
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Новости
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РИА Новости
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глеб никитин, нижегородская область, экономика

Нижегородские компании поучаствуют в программе "выращивания" поставщиков

15:26 02.10.2020
 
© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкНижний Посад в Нижнем Новгороде
Нижний Посад в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Восемь нижегородских предприятий стали участниками программы "выращивания" поставщиков для крупнейших заказчиков в России, заявил губернатор Глеб Никитин.
Программа "выращивания" поставщиков — это комплекс мер, включающий оказание маркетинговой, имущественной, информационной, финансовой поддержки в виде лизинга, льготного кредитования, сертификации. В 2019 году участниками программы "выращивания" поставщиков стали 6 компаний.
"Для небольшого предприятия шанс стать поставщиком крупнейших заказчиков – это серьезная перспектива развития. Правда, далеко не всегда у предпринимателей и руководителей есть возможность погружаться в то, чтобы повысить качество продукции и соблюсти необходимые процедуры. В этом случае на помощь как раз и приходит национальный проект", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Глава региона рассказал, что программа "выращивания" поставщиков поможет модернизировать производство, получить необходимый сертификат, пройти аудит. "Для этого составляется индивидуальная карта развития для каждого предприятия-участника программы", - добавил Никитин.
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Новыми участниками программы стали ООО "Сергачская мебельная фабрика", ООО "Приволжский завод гидравлических соединений "Прайм", ООО "Полихим-Д", ООО "Завод вакуумной металлургии", ООО "Выксунский литейный завод", ООО "Новатор"; ООО "Нижегородский гофрокартонный завод" и ООО "Максл".
Программа "выращивания" реализуется в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В Нижегородской области ею занимается Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства региона.
 
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Нижегородская областьГлеб НикитинНижегородская областьЭкономика
 
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