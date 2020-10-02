https://ria.ru/20201002/postavschiki-1578113154.html

Нижегородские компании поучаствуют в программе "выращивания" поставщиков

Восемь нижегородских предприятий стали участниками программы "выращивания" поставщиков для крупнейших заказчиков в России, заявил губернатор Глеб Никитин. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T15:26

2020-10-02T15:26

2020-10-02T15:26

нижегородская область

глеб никитин

нижегородская область

экономика

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости.</strong> Восемь нижегородских предприятий стали участниками программы "выращивания" поставщиков для крупнейших заказчиков в России, заявил губернатор Глеб Никитин.Программа "выращивания" поставщиков — это комплекс мер, включающий оказание маркетинговой, имущественной, информационной, финансовой поддержки в виде лизинга, льготного кредитования, сертификации. В 2019 году участниками программы "выращивания" поставщиков стали 6 компаний."Для небольшого предприятия шанс стать поставщиком крупнейших заказчиков – это серьезная перспектива развития. Правда, далеко не всегда у предпринимателей и руководителей есть возможность погружаться в то, чтобы повысить качество продукции и соблюсти необходимые процедуры. В этом случае на помощь как раз и приходит национальный проект", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Глава региона рассказал, что программа "выращивания" поставщиков поможет модернизировать производство, получить необходимый сертификат, пройти аудит. "Для этого составляется индивидуальная карта развития для каждого предприятия-участника программы", - добавил Никитин.Новыми участниками программы стали ООО "Сергачская мебельная фабрика", ООО "Приволжский завод гидравлических соединений "Прайм", ООО "Полихим-Д", ООО "Завод вакуумной металлургии", ООО "Выксунский литейный завод", ООО "Новатор"; ООО "Нижегородский гофрокартонный завод" и ООО "Максл".Программа "выращивания" реализуется в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> ею занимается Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства региона.

https://ria.ru/20200904/ovsyanka-1576727285.html

нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глеб никитин, нижегородская область, экономика