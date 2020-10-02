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https://ria.ru/20201002/pompeo-1578099649.html
Помпео сообщил о результате теста на коронавирус
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в последний раз находился в непосредственной близости от президента Дональда Трампа 15 сентября в Белом доме, ни у... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T12:25
2020-10-02T12:25
майк помпео
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> заявил, что в последний раз находился в непосредственной близости от президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> 15 сентября в Белом доме, ни у него, ни у его супруги коронавирусной инфекции не выявлено, передает агентство Рейтер.Трамп 2 октября заявил, что у него и его супруги обнаружен коронавирус. Врач президента сообщил, что глава государства и его супруга чувствуют себя хорошо, планируют находиться в Белом доме и выполнять свои обязанности.По сообщению агентства, Помпео уточнил, что последний раз непосредственно контактировал с американским лидером в день подписания в Вашингтоне так называемых "Авраамских соглашений" - договоренностей, открывших путь к установлению связей Израиля с арабскими странами."Мы молимся за скорое выздоровление президента и первой леди", - сказал Помпео.
https://ria.ru/20201002/vaktsina-1578097269.html
Да предвыборный очередной фейк.Смотрите мол я заразился и вылечился вот какая медицина у нас благодаря мне что нибудь в этом духе.Американцы театралы что с них взять
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сша
РИА Новости
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майк помпео, дональд трамп, сша, в мире

Помпео сообщил о результате теста на коронавирус

12:25 02.10.2020
 
© REUTERS / Ashley Landis/Pool Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Библиотеке имени Никсона в Калифорнии
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Библиотеке имени Никсона в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© REUTERS / Ashley Landis/Pool
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в последний раз находился в непосредственной близости от президента Дональда Трампа 15 сентября в Белом доме, ни у него, ни у его супруги коронавирусной инфекции не выявлено, передает агентство Рейтер.
Трамп 2 октября заявил, что у него и его супруги обнаружен коронавирус. Врач президента сообщил, что глава государства и его супруга чувствуют себя хорошо, планируют находиться в Белом доме и выполнять свои обязанности.
По сообщению агентства, Помпео уточнил, что последний раз непосредственно контактировал с американским лидером в день подписания в Вашингтоне так называемых "Авраамских соглашений" - договоренностей, открывших путь к установлению связей Израиля с арабскими странами.

"Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что он и его супруга сдали отрицательные тесты (на коронавирус - ред.)", - передает агентство.

"Мы молимся за скорое выздоровление президента и первой леди", - сказал Помпео.
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Хендерсоне, штат Невада - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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Майк ПомпеоДональд ТрампСШАВ мире
 
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