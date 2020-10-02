https://ria.ru/20201002/pompeo-1578099649.html

Помпео сообщил о результате теста на коронавирус

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в последний раз находился в непосредственной близости от президента Дональда Трампа 15 сентября в Белом доме, ни у... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T12:25

2020-10-02T12:25

2020-10-02T12:25

майк помпео

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> заявил, что в последний раз находился в непосредственной близости от президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> 15 сентября в Белом доме, ни у него, ни у его супруги коронавирусной инфекции не выявлено, передает агентство Рейтер.Трамп 2 октября заявил, что у него и его супруги обнаружен коронавирус. Врач президента сообщил, что глава государства и его супруга чувствуют себя хорошо, планируют находиться в Белом доме и выполнять свои обязанности.По сообщению агентства, Помпео уточнил, что последний раз непосредственно контактировал с американским лидером в день подписания в Вашингтоне так называемых "Авраамских соглашений" - договоренностей, открывших путь к установлению связей Израиля с арабскими странами."Мы молимся за скорое выздоровление президента и первой леди", - сказал Помпео.

https://ria.ru/20201002/vaktsina-1578097269.html

ольга горянчева (серкова) Да предвыборный очередной фейк.Смотрите мол я заразился и вылечился вот какая медицина у нас благодаря мне что нибудь в этом духе.Американцы театралы что с них взять 15

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, дональд трамп, сша, в мире