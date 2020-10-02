https://ria.ru/20201002/politsiya-1578110221.html

Опрос показал отношение россиян к работе полиции

Почти две трети россиян оценивают работу полиции как хорошую или удовлетворительную, также 48% считают, что работники полиции скорее компетентны, следует из... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T14:48

2020-10-02T14:48

2020-10-02T14:48

россия

фонд "общественное мнение"

общество

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Почти две трети россиян оценивают работу полиции как хорошую или удовлетворительную, также 48% считают, что работники полиции скорее компетентны, следует из результатов опроса <a href="http://ria.ru/organization_Fond_Obshhestvennoe_mnenie/" target="_blank" data-auto="true">фонда "Общественное мнение"</a>.По данным опроса, 36% граждан удовлетворительно относятся к работе полиции, 28% хорошо, 21% плохо, остальные затруднились ответить.Поделилось поровну количество тех, кто считает, что к работникам полиции преобладает больше положительное отношение и отрицательное (по 41% соответственно). Лично относятся к полиции положительно 62%, а негативно - 21% опрошенных.Почти половина респондентов (48%) считают, что сотрудники полиции скорее компетентны, 30% придерживаются обратного мнения.По мнению 46% опрошенных, большинство полицейских честные и порядочные, у 26% противоположное представление. Более двух третьих граждан (68%) не испытывают тревогу, когда к ним подходят сотрудники полиции, 26% - ощущают тревогу. Также 55% респондентов имели дело с полицией, у 33% положительный опыт.Как указано в опросе, почти половина россиян (49%) не хотели бы, чтобы их дети или внуки работали в этой области, 31% хотели бы.Всероссийский телефонный опрос проводился 4-6 сентября среди 1000 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.

https://ria.ru/20200319/1568841460.html

https://ria.ru/20201002/zhenschiny-1578094297.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд "общественное мнение", общество