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https://ria.ru/20201002/politika-1578093950.html
Социологи выяснили отношение россиян к внешней политике
Во внешней политике России за последнее время больше успехов, чем неудач, считают 49% россиян, при этом достижениями РФ были названы помощь Сирии и помощь... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:20
2020-10-02T11:27
россия
северный поток
евросоюз
фонд "общественное мнение"
белоруссия
сирия
сша
общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Во внешней политике России за последнее время больше успехов, чем неудач, считают 49% россиян, при этом достижениями РФ были названы помощь <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и помощь другим странам во время пандемии коронавирусной инфекции, показывают данные опроса <a href="https://fom.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">фонда "Общественное мнение"</a> (ФОМ).Как показал опрос, 51% россиян следят за внешней политикой страны, 47% - не следят, 2% затруднились ответить. По мнению 50% респондентов, руководство страны уделяет внешней политике столько внимания, сколько нужно, 25% полагают, что слишком много, 11% заявили, что этого внимания слишком мало, а 14% затруднились ответить.Согласно данным ФОМ, 49% опрошенных считают, что за последнее время во внешней политике России больше успехов, чем неудач, а 28% заявили, что внешнеполитических неудач больше, 23% затруднились ответить.Среди успехов России во внешней политике были названы военная и материальная помощь Сирии (10%), присоединение Крыма (8%), корректное отношение в ситуации с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> (6%), успехи в обороне России, создание новой техники (5%), помощь другим странам во время пандемии коронавируса (5%). Неудачами российской внешнеполитической деятельности, в частности, были названы напряженные отношения с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзом</a>(10%), <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a> (9%), неудачи с "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok/" target="_blank" data-auto="true">Северным потоком</a>" (5%).Всероссийский телефонный опрос населения 18 лет и старше проводился 25–27 сентября среди 1000 респондентов. Производилась случайная выборка номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.
https://ria.ru/20201002/opros-1578093426.html
https://ria.ru/20200918/opros-1577433783.html
россия
белоруссия
сирия
сша
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россия, северный поток, евросоюз, фонд "общественное мнение", белоруссия, сирия, сша, общество

Социологи выяснили отношение россиян к внешней политике

11:20 02.10.2020 (обновлено: 11:27 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрохожие на Мясницкой улице в Москве
Прохожие на Мясницкой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Во внешней политике России за последнее время больше успехов, чем неудач, считают 49% россиян, при этом достижениями РФ были названы помощь Сирии и помощь другим странам во время пандемии коронавирусной инфекции, показывают данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Как показал опрос, 51% россиян следят за внешней политикой страны, 47% - не следят, 2% затруднились ответить. По мнению 50% респондентов, руководство страны уделяет внешней политике столько внимания, сколько нужно, 25% полагают, что слишком много, 11% заявили, что этого внимания слишком мало, а 14% затруднились ответить.
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Согласно данным ФОМ, 49% опрошенных считают, что за последнее время во внешней политике России больше успехов, чем неудач, а 28% заявили, что внешнеполитических неудач больше, 23% затруднились ответить.
Среди успехов России во внешней политике были названы военная и материальная помощь Сирии (10%), присоединение Крыма (8%), корректное отношение в ситуации с Белоруссией (6%), успехи в обороне России, создание новой техники (5%), помощь другим странам во время пандемии коронавируса (5%). Неудачами российской внешнеполитической деятельности, в частности, были названы напряженные отношения с США и Евросоюзом(10%), Украиной (9%), неудачи с "Северным потоком" (5%).
Всероссийский телефонный опрос населения 18 лет и старше проводился 25–27 сентября среди 1000 респондентов. Производилась случайная выборка номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.
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РоссияСеверный потокЕвросоюзФонд "Общественное мнение"БелоруссияСирияСШАОбщество
 
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