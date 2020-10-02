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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201002/podezdy-1578118245.html
В Подмосковье с 2016 года отремонтировали более 83 тысяч подъездов
Свыше 83 тысяч подъездов отремонтированы в многоквартирных домах Московской области с начала действия программы "Мой подъезд", стартовавшей четыре года назад,... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T16:30
2020-10-02T16:30
новости подмосковья
госжилинспекция
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 2 окт – РИА Новости.</strong> Свыше 83 тысяч подъездов отремонтированы в многоквартирных домах <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> с начала действия программы "Мой подъезд", стартовавшей четыре года назад, сообщает министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.В конце сентября губернатор Московской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> поручил главам муниципалитетов разобраться с проблемой неудовлетворительного состояния подъездов и создать дорожные карты по их ремонту. В беседе с журналистами глава <a href="http://ria.ru/organization_Goszhilinspekcija/" target="_blank" data-auto="true">Госжилинспекции</a> региона Ольга Федина сообщила, что на полный ремонт подъездов в Московской области потребуется два-три года."В период ограничительных мер, связанных с санитарно-эпидемиологической ситуацией в России, программа была приостановлена, но в текущем году обустроено 1,2 тысяч подъездов многоквартирных домов. С начала программы мы отремонтировали более 83,3 тысяч подъездов для 3,5 миллионов жителей региона", — приводятся слова главы МинЖКХ региона Антона Велиховского.Реализация программы "Мой подъезд" началась в Подмосковье в 2016 году. С 2018 года расширен перечень работ, производимых в рамках программы "Мой подъезд". В зависимости от состояния дома и пожеланий жителей дополнительно может быть проведена замена оконных блоков, напольной плитки, установка пандусов для маломобильных граждан и другое.
https://realty.ria.ru/20200922/remont-1577591712.html
московская область (подмосковье)
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госжилинспекция, андрей воробьев, московская область (подмосковье)

В Подмосковье с 2016 года отремонтировали более 83 тысяч подъездов

16:30 02.10.2020
 
© Пресс-служба Фонда капремонта МосквыОтремонтированный подъезд жилого дома
Отремонтированный подъезд жилого дома - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Пресс-служба Фонда капремонта Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Свыше 83 тысяч подъездов отремонтированы в многоквартирных домах Московской области с начала действия программы "Мой подъезд", стартовавшей четыре года назад, сообщает министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
В конце сентября губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов разобраться с проблемой неудовлетворительного состояния подъездов и создать дорожные карты по их ремонту. В беседе с журналистами глава Госжилинспекции региона Ольга Федина сообщила, что на полный ремонт подъездов в Московской области потребуется два-три года.
"В период ограничительных мер, связанных с санитарно-эпидемиологической ситуацией в России, программа была приостановлена, но в текущем году обустроено 1,2 тысяч подъездов многоквартирных домов. С начала программы мы отремонтировали более 83,3 тысяч подъездов для 3,5 миллионов жителей региона", — приводятся слова главы МинЖКХ региона Антона Велиховского.
Реализация программы "Мой подъезд" началась в Подмосковье в 2016 году. С 2018 года расширен перечень работ, производимых в рамках программы "Мой подъезд". В зависимости от состояния дома и пожеланий жителей дополнительно может быть проведена замена оконных блоков, напольной плитки, установка пандусов для маломобильных граждан и другое.
Капремонт жилья - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 12:20Новости Подмосковья
Власти Подмосковья планируют отремонтировать подъезды за три года
 
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Новости ПодмосковьяГосжилинспекцияАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
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