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Корпорация МСП в 2020 году поддержала 100 стартапов и "фирм-газелей"
Корпорация МСП в рамках реализации программ содействия инновационным компаниям за три квартала 2020 года поддержала около 100 субъектов МСП – стартап-проектов и РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T18:38
2020-10-02T18:38
корпорация мсп
мсп банк
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Корпорация МСП в рамках реализации программ содействия инновационным компаниям за три квартала 2020 года поддержала около 100 субъектов МСП – стартап-проектов и "компаний-газелей", сообщает пресс-служба корпорации.Так, за девять месяцев текущего года корпорацией выдано 23 гарантии для 20 субъектов МСП, реализующих стартап-проекты, на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. Это позволило компаниям привлечь заемные средства на общую сумму 4,7 миллиарда рублей. При этом запланированный объем гарантийной поддержки стартапов в 2020 году составляет не менее 3,6 миллиарда рублей.Участники программы поддержки "газелей" (быстрорастущих высокотехнологичных, инновационных компаний) получили консолидированную поддержку по нескольким направлениям. Так, 22 компании получили финансовую поддержку, а 72 предприятия — поддержку в части расширения доступа к закупкам. Еще 10 компаний воспользовались правовой, информационно-маркетинговой и иными формами поддержки, отмечается в сообщении.Меры финансовой поддержки в рамках программы поддержки "газелей" включают предоставление гарантий и поручительств <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорацией МСП</a> и (или) <a href="http://ria.ru/organization_MSP_Bank/" target="_blank" data-auto="true">МСП Банком</a> при недостаточности у компании собственного обеспечения для кредитования. В свою очередь, для стартап-проектов и компаний-"газелей" МСП Банк предлагает инструменты льготного кредитования.По данным пресс-службы, в части расширения доступа к закупкам "газелям" предоставляется информация о закупках, планируемых крупнейшими заказчиками. До заказчиков доводится информация о деятельности компаний-"газелей" и производимой ими продукции. Также организовываются встречи с крупнейшими заказчиками и предоставляется правовая, консультационная, информационно-маркетинговая, имущественная поддержка, поддержка в сфере экспорта и льготный лизинг.
https://ria.ru/20200925/investproekty-1577780232.html
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РИА Новости
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корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика

Корпорация МСП в 2020 году поддержала 100 стартапов и "фирм-газелей"

18:38 02.10.2020
 
© Фото : Корпорация МСП Баннеры МСП банка
 Баннеры МСП банка - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Корпорация МСП в рамках реализации программ содействия инновационным компаниям за три квартала 2020 года поддержала около 100 субъектов МСП – стартап-проектов и "компаний-газелей", сообщает пресс-служба корпорации.
Так, за девять месяцев текущего года корпорацией выдано 23 гарантии для 20 субъектов МСП, реализующих стартап-проекты, на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. Это позволило компаниям привлечь заемные средства на общую сумму 4,7 миллиарда рублей. При этом запланированный объем гарантийной поддержки стартапов в 2020 году составляет не менее 3,6 миллиарда рублей.
Участники программы поддержки "газелей" (быстрорастущих высокотехнологичных, инновационных компаний) получили консолидированную поддержку по нескольким направлениям. Так, 22 компании получили финансовую поддержку, а 72 предприятия — поддержку в части расширения доступа к закупкам. Еще 10 компаний воспользовались правовой, информационно-маркетинговой и иными формами поддержки, отмечается в сообщении.
Меры финансовой поддержки в рамках программы поддержки "газелей" включают предоставление гарантий и поручительств Корпорацией МСП и (или) МСП Банком при недостаточности у компании собственного обеспечения для кредитования. В свою очередь, для стартап-проектов и компаний-"газелей" МСП Банк предлагает инструменты льготного кредитования.
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По данным пресс-службы, в части расширения доступа к закупкам "газелям" предоставляется информация о закупках, планируемых крупнейшими заказчиками. До заказчиков доводится информация о деятельности компаний-"газелей" и производимой ими продукции. Также организовываются встречи с крупнейшими заказчиками и предоставляется правовая, консультационная, информационно-маркетинговая, имущественная поддержка, поддержка в сфере экспорта и льготный лизинг.
 
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Корпорация МСПМСП БанкНовости компаний - Экономика
 
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