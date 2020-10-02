https://ria.ru/20201002/podderzhka-1578127274.html

Корпорация МСП в 2020 году поддержала 100 стартапов и "фирм-газелей"

Корпорация МСП в рамках реализации программ содействия инновационным компаниям за три квартала 2020 года поддержала около 100 субъектов МСП – стартап-проектов и РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T18:38

2020-10-02T18:38

2020-10-02T18:38

корпорация мсп

мсп банк

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544307_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_4873c647537287927c61b8dac229c96d.jpg

<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Корпорация МСП в рамках реализации программ содействия инновационным компаниям за три квартала 2020 года поддержала около 100 субъектов МСП – стартап-проектов и "компаний-газелей", сообщает пресс-служба корпорации.Так, за девять месяцев текущего года корпорацией выдано 23 гарантии для 20 субъектов МСП, реализующих стартап-проекты, на общую сумму 2,6 миллиарда рублей. Это позволило компаниям привлечь заемные средства на общую сумму 4,7 миллиарда рублей. При этом запланированный объем гарантийной поддержки стартапов в 2020 году составляет не менее 3,6 миллиарда рублей.Участники программы поддержки "газелей" (быстрорастущих высокотехнологичных, инновационных компаний) получили консолидированную поддержку по нескольким направлениям. Так, 22 компании получили финансовую поддержку, а 72 предприятия — поддержку в части расширения доступа к закупкам. Еще 10 компаний воспользовались правовой, информационно-маркетинговой и иными формами поддержки, отмечается в сообщении.Меры финансовой поддержки в рамках программы поддержки "газелей" включают предоставление гарантий и поручительств <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорацией МСП</a> и (или) <a href="http://ria.ru/organization_MSP_Bank/" target="_blank" data-auto="true">МСП Банком</a> при недостаточности у компании собственного обеспечения для кредитования. В свою очередь, для стартап-проектов и компаний-"газелей" МСП Банк предлагает инструменты льготного кредитования.По данным пресс-службы, в части расширения доступа к закупкам "газелям" предоставляется информация о закупках, планируемых крупнейшими заказчиками. До заказчиков доводится информация о деятельности компаний-"газелей" и производимой ими продукции. Также организовываются встречи с крупнейшими заказчиками и предоставляется правовая, консультационная, информационно-маркетинговая, имущественная поддержка, поддержка в сфере экспорта и льготный лизинг.

https://ria.ru/20200925/investproekty-1577780232.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика