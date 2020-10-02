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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201002/pobeda-1578116716.html
Названы сроки победы над коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что следует считать победой над коронавирусом и когда этот момент может наступить. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T16:09
2020-10-02T16:35
распространение нового коронавируса
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a> рассказал, что следует считать победой над коронавирусом и когда этот момент может наступить.В интервью радио <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201002/koronavirus-1578102410.html" target="_blank">Sputnik</a> специалист заявил, что коронавирус останется в человеческой популяции. Победой над ним можно считать легкое течение болезни, при котором люди смогут относиться к этой инфекции так же, как к другим вирусам этого типа.Он считает, что сейчас в России наступила вторая волна эпидемии.Ученый призвал снизить количество контактов с другими людьми, носить маски, чаще мыть руки, по возможности перейти на удаленку, а также принимать витамин D. Все это, подчеркнул вирусолог, поможет обезопасить себя от инфекции и ослабить эпидемию.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Уже зафиксировано более 34 миллионов случаев заражения. Свыше миллиона пациентов умерли. Больше всего инфицированных — в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>.В России зарегистрировано почти 1,2 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 970 тысяч выздоровели и свыше 21 тысячи скончались. За минувшие в сутки в стране зафиксировали 9412 случая инфицирования.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201002/model-1578108475.html
Проблема в том, что Россия не Китай. Людей хлебом не корми, дай без маски походить да в гости сходить. Всем плевать на вирус. От того и экономика в фазу депрессии войдет. Люди будут гибнуть на улицах. А вирус уйдет тогда и только тогда, когда властеимущие начнут оплачивать пособия, чтобы сиделось нам дома. В итоге им же лучше будет. Раньше выйдем на работу и снова начнем приность пользу госуларству. Но у нас в верхушке евреи сидят. Не могу из своих личных карманов дать хлеба простым людям.
14
Для победы надо запретить гражданам РФ иностранный туризм. Тех кто по работе по приезду на карантин сразу же с аэропорта. Иностранных туристов тоже на карантин на 2 недели. А потом вакцинация по стране. Толку лечить, если с заграницы привозят опять!
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество

Названы сроки победы над коронавирусом в России

16:09 02.10.2020 (обновлено: 16:35 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинский сотрудник наполняет шприц в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Татьяна Макеева
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что следует считать победой над коронавирусом и когда этот момент может наступить.
В интервью радио Sputnik специалист заявил, что коронавирус останется в человеческой популяции. Победой над ним можно считать легкое течение болезни, при котором люди смогут относиться к этой инфекции так же, как к другим вирусам этого типа.

"Но до нее (победы. — Прим. ред.) еще далеко. Боюсь, это займет не месяцы, а годы. Я думаю, что это примерно один, два, три года", — спрогнозировал Альтштейн.

Он считает, что сейчас в России наступила вторая волна эпидемии.
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"Если сегодня мы имеем уже девять тысяч, что там осталось до 11 тысяч, которые были у нас весной", — сказал Альтштейн.
Ученый призвал снизить количество контактов с другими людьми, носить маски, чаще мыть руки, по возможности перейти на удаленку, а также принимать витамин D. Все это, подчеркнул вирусолог, поможет обезопасить себя от инфекции и ослабить эпидемию.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Уже зафиксировано более 34 миллионов случаев заражения. Свыше миллиона пациентов умерли. Больше всего инфицированных — в США, Индии и Бразилии.
В России зарегистрировано почти 1,2 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 970 тысяч выздоровели и свыше 21 тысячи скончались. За минувшие в сутки в стране зафиксировали 9412 случая инфицирования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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