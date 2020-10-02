https://ria.ru/20201002/pobeda-1578116716.html

Названы сроки победы над коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что следует считать победой над коронавирусом и когда этот момент может наступить. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T16:09

2020-10-02T16:09

2020-10-02T16:35

распространение нового коронавируса

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a> рассказал, что следует считать победой над коронавирусом и когда этот момент может наступить.В интервью радио <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201002/koronavirus-1578102410.html" target="_blank">Sputnik</a> специалист заявил, что коронавирус останется в человеческой популяции. Победой над ним можно считать легкое течение болезни, при котором люди смогут относиться к этой инфекции так же, как к другим вирусам этого типа.Он считает, что сейчас в России наступила вторая волна эпидемии.Ученый призвал снизить количество контактов с другими людьми, носить маски, чаще мыть руки, по возможности перейти на удаленку, а также принимать витамин D. Все это, подчеркнул вирусолог, поможет обезопасить себя от инфекции и ослабить эпидемию.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Уже зафиксировано более 34 миллионов случаев заражения. Свыше миллиона пациентов умерли. Больше всего инфицированных — в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>.В России зарегистрировано почти 1,2 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 970 тысяч выздоровели и свыше 21 тысячи скончались. За минувшие в сутки в стране зафиксировали 9412 случая инфицирования.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201002/model-1578108475.html

Стинки Петерсон Проблема в том, что Россия не Китай. Людей хлебом не корми, дай без маски походить да в гости сходить. Всем плевать на вирус. От того и экономика в фазу депрессии войдет. Люди будут гибнуть на улицах. А вирус уйдет тогда и только тогда, когда властеимущие начнут оплачивать пособия, чтобы сиделось нам дома. В итоге им же лучше будет. Раньше выйдем на работу и снова начнем приность пользу госуларству. Но у нас в верхушке евреи сидят. Не могу из своих личных карманов дать хлеба простым людям. 14

Сергей Волков Для победы надо запретить гражданам РФ иностранный туризм. Тех кто по работе по приезду на карантин сразу же с аэропорта. Иностранных туристов тоже на карантин на 2 недели. А потом вакцинация по стране. Толку лечить, если с заграницы привозят опять! 13

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россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество