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Песков прокомментировал ситуацию с делом о покупке детей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Следственный комитет РФ даст разъяснения по поводу ситуации с мужчинами, прибегшими к услугам... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:29
2020-10-02T11:29
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий песков
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> выразил надежду, что Следственный комитет РФ даст разъяснения по поводу ситуации с мужчинами, прибегшими к услугам суррогатных матерей, а теперь подозреваемым в покупке детей, поскольку они не могли быть донорами при ЭКО."Безусловно, конечно, это сообщение должно быть как-то прояснено, и я надеюсь, какие-то разъяснения будут даны, если это достоверная информация... Я рекомендую вам обратиться за разъяснениями туда (в <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ). Тема, конечно, достаточно резонансная. Но в данном случае я никак не могу ее разъяснить, потому что это никак не наша сфера", - рассказал Песков журналистам.По данным следствия, в 2014-2020 годах в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением работников частных медцентров на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей. При этом они, как полагает следствие, нарушили законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий. В рамках расследования задержаны восемь человек: три врача частных медцентров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники.
https://ria.ru/20200916/deti-1577306573.html
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следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, москва, общество

Песков прокомментировал ситуацию с делом о покупке детей

11:29 02.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Следственный комитет РФ даст разъяснения по поводу ситуации с мужчинами, прибегшими к услугам суррогатных матерей, а теперь подозреваемым в покупке детей, поскольку они не могли быть донорами при ЭКО.
"Безусловно, конечно, это сообщение должно быть как-то прояснено, и я надеюсь, какие-то разъяснения будут даны, если это достоверная информация... Я рекомендую вам обратиться за разъяснениями туда (в СК РФ). Тема, конечно, достаточно резонансная. Но в данном случае я никак не могу ее разъяснить, потому что это никак не наша сфера", - рассказал Песков журналистам.
По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением работников частных медцентров на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей. При этом они, как полагает следствие, нарушили законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий. В рамках расследования задержаны восемь человек: три врача частных медцентров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 11:23
СК объявил в розыск суррогатную мать по громкому делу о торговле детьми
 
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Следственный комитет России (СК РФ)Дмитрий ПесковМоскваОбщество
 
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