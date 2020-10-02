https://ria.ru/20201002/peskov-1578094703.html

Песков прокомментировал ситуацию с делом о покупке детей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Следственный комитет РФ даст разъяснения по поводу ситуации с мужчинами, прибегшими к услугам... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T11:29

2020-10-02T11:29

2020-10-02T11:29

следственный комитет россии (ск рф)

дмитрий песков

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> выразил надежду, что Следственный комитет РФ даст разъяснения по поводу ситуации с мужчинами, прибегшими к услугам суррогатных матерей, а теперь подозреваемым в покупке детей, поскольку они не могли быть донорами при ЭКО."Безусловно, конечно, это сообщение должно быть как-то прояснено, и я надеюсь, какие-то разъяснения будут даны, если это достоверная информация... Я рекомендую вам обратиться за разъяснениями туда (в <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ). Тема, конечно, достаточно резонансная. Но в данном случае я никак не могу ее разъяснить, потому что это никак не наша сфера", - рассказал Песков журналистам.По данным следствия, в 2014-2020 годах в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением работников частных медцентров на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей. При этом они, как полагает следствие, нарушили законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий. В рамках расследования задержаны восемь человек: три врача частных медцентров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники.

https://ria.ru/20200916/deti-1577306573.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, москва, общество