Песков прокомментировал ситуацию с делом о покупке детей
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Следственный комитет РФ даст разъяснения по поводу ситуации с мужчинами, прибегшими к услугам суррогатных матерей, а теперь подозреваемым в покупке детей, поскольку они не могли быть донорами при ЭКО.
"Безусловно, конечно, это сообщение должно быть как-то прояснено, и я надеюсь, какие-то разъяснения будут даны, если это достоверная информация... Я рекомендую вам обратиться за разъяснениями туда (в СК РФ). Тема, конечно, достаточно резонансная. Но в данном случае я никак не могу ее разъяснить, потому что это никак не наша сфера", - рассказал Песков журналистам.
По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением работников частных медцентров на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей. При этом они, как полагает следствие, нарушили законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий. В рамках расследования задержаны восемь человек: три врача частных медцентров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники.
16 сентября, 11:23СК объявил в розыск суррогатную мать по громкому делу о торговле детьми