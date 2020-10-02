https://ria.ru/20201002/patrushev-1578122765.html

Патрушев провел в Женеве переговоры с помощником Трампа

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в пятницу встретился в Женеве с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном,... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T17:34

2020-10-02T17:34

2020-10-02T17:34

женева (город)

николай патрушев

сша

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Секретарь Совета безопасности РФ <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Патрушев</a> в пятницу встретился в <a href="http://ria.ru/location_Geneva/" target="_blank" data-auto="true">Женеве</a> с помощником президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по национальной безопасности Робертом О'Брайеном, сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Anoshin/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Аношин</a>."Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном. Рабочая встреча состоялась сегодня в Женеве в целях нормализации двусторонних отношений и укрепления международной безопасности", - сказал Аношин.

https://ria.ru/20200930/antonov-1578021831.html

женева (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

женева (город), николай патрушев, сша, безопасность, в мире