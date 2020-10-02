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Патрушев провел в Женеве переговоры с помощником Трампа
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в пятницу встретился в Женеве с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном,... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T17:34
2020-10-02T17:34
женева (город)
николай патрушев
сша
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Секретарь Совета безопасности РФ <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Патрушев</a> в пятницу встретился в <a href="http://ria.ru/location_Geneva/" target="_blank" data-auto="true">Женеве</a> с помощником президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по национальной безопасности Робертом О'Брайеном, сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Anoshin/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Аношин</a>."Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном. Рабочая встреча состоялась сегодня в Женеве в целях нормализации двусторонних отношений и укрепления международной безопасности", - сказал Аношин.
https://ria.ru/20200930/antonov-1578021831.html
женева (город)
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женева (город), николай патрушев, сша, безопасность, в мире

Патрушев провел в Женеве переговоры с помощником Трампа

17:34 02.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в пятницу встретился в Женеве с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном, сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин.
"Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном. Рабочая встреча состоялась сегодня в Женеве в целях нормализации двусторонних отношений и укрепления международной безопасности", - сказал Аношин.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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Антонов считает, что отношение США к России вряд ли изменится
 
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Женева (город)Николай ПатрушевСШАБезопасностьВ мире
 
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