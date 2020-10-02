https://ria.ru/20201002/pashinyan-1578085777.html

Пашинян заявил о необходимости выдворить сирийских наемников из Карабаха

Премьер Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном заявил о необходимости... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T09:03

2020-10-02T09:03

2020-10-02T09:03

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

дональд трамп

дмитрий песков

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 2 окт – РИА Новости.</strong> Премьер Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> в ходе телефонного разговора с советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном заявил о необходимости выдворения из зоны карабахского конфликта сирийских наемников, сообщает пресс-служба армянского кабмина."В ходе беседы Пашинян заявил о вовлеченности Турции в боевых действиях и размещении Турцией сирийских наемников и террористов в Азербайджане. Премьер-министр подчеркнул необходимость выдворения наемников и террористов из региона, без чего невозможно прекращение огня", - говорится в сообщении на сайте правительства.По данным пресс-службы, О'Брайен выразил глубокую озабоченность американской стороны ситуацией на Южном Кавказе и подтвердил заинтересованность США в скорейшем прекращении огня и установлении стабильности, а также готовность быть полезным для Армении и региона."О'Брайен подчеркнул, что у конфликта нет военного решения, и подтвердил позицию, выраженную президентом США в совместном заявлении с президентами Путиным и Макроном", - говорится в сообщении.Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> ранее заявил, что на совещании <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> и постоянных членов Совбеза РФ его участники отметили "крайнюю опасность" в Нагорном Карабахе, "связанную с переброской туда боевиков из Сирии и Ливии".Ранее лидеры России, США и Франции - стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты Владимир Путин, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578085285.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578085053.html

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азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, дональд трамп, дмитрий песков, азербайджан, армения, в мире