Онлайн-конференция о развитии паллиативной помощи детям
15:44 02.10.2020 (обновлено: 16:42 02.10.2020)
6 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную развитию паллиативной помощи детям.
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Участники:
- уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна КУЗНЕЦОВА;
- вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег ЭРГАШЕВ;
- основатель Санкт-Петербургского детского хосписа, глава Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам благотворительности и социальной работе протоиерей Александр ТКАЧЕНКО;
- директор по развитию Санкт-Петербургского детского хосписа Анна КУДРЯ;
- доцент факультета социологии СПбГУ Майя РУСАКОВА;
- пациентка Санкт-Петербургского детского хосписа и ее мама Мария и Марина ФИЛИНЫ.
Мероприятие приурочено к Всемирному дню хосписной и паллиативной помощи, который отмечается 10 октября. Эксперты обсудят уровень доступности и качества паллиативной помощи для детей, в том числе в области оказания медицинских, социальных и образовательных услуг, а также региональные программы ее развития. Будет представлен доклад "О состоянии паллиативной помощи детям в России", составленный по итогам мониторинга, проведенного Институтом уполномоченных по правам ребенка и Санкт-Петербургским детским хосписом.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна КУЗНЕЦОВА;
- вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег ЭРГАШЕВ;
- основатель Санкт-Петербургского детского хосписа, глава Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам благотворительности и социальной работе протоиерей Александр ТКАЧЕНКО;
- директор по развитию Санкт-Петербургского детского хосписа Анна КУДРЯ;
- доцент факультета социологии СПбГУ Майя РУСАКОВА;
- пациентка Санкт-Петербургского детского хосписа и ее мама Мария и Марина ФИЛИНЫ.
Мероприятие приурочено к Всемирному дню хосписной и паллиативной помощи, который отмечается 10 октября. Эксперты обсудят уровень доступности и качества паллиативной помощи для детей, в том числе в области оказания медицинских, социальных и образовательных услуг, а также региональные программы ее развития. Будет представлен доклад "О состоянии паллиативной помощи детям в России", составленный по итогам мониторинга, проведенного Институтом уполномоченных по правам ребенка и Санкт-Петербургским детским хосписом.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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