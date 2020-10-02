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Онлайн-конференция о развитии паллиативной помощи детям
6 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную развитию паллиативной помощи детям.
2020-10-02T15:44
2020-10-02T16:42
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201006/952925944.html" target="_blank">Задать вопрос</a></strong><br><br><strong>Участники:</strong><br>- уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна КУЗНЕЦОВА;<br>- вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег ЭРГАШЕВ;<br>- основатель Санкт-Петербургского детского хосписа, глава Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам благотворительности и социальной работе протоиерей Александр ТКАЧЕНКО;<br>- директор по развитию Санкт-Петербургского детского хосписа Анна&nbsp; КУДРЯ;<br>- доцент факультета социологии СПбГУ Майя РУСАКОВА;<br>- пациентка Санкт-Петербургского детского хосписа и ее мама Мария и Марина ФИЛИНЫ.<br><br>Мероприятие приурочено к Всемирному дню хосписной и паллиативной помощи, который отмечается 10 октября. Эксперты обсудят уровень доступности и качества паллиативной помощи для детей, в том числе в области оказания медицинских, социальных и образовательных услуг, а также региональные программы ее развития. Будет представлен доклад "О состоянии паллиативной помощи детям в России", составленный по итогам мониторинга, проведенного Институтом уполномоченных по правам ребенка и Санкт-Петербургским детским хосписом.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о развитии паллиативной помощи детям

15:44 02.10.2020 (обновлено: 16:42 02.10.2020)
 
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6 октября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную развитию паллиативной помощи детям.
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Участники:
- уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна КУЗНЕЦОВА;
- вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег ЭРГАШЕВ;
- основатель Санкт-Петербургского детского хосписа, глава Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам благотворительности и социальной работе протоиерей Александр ТКАЧЕНКО;
- директор по развитию Санкт-Петербургского детского хосписа Анна  КУДРЯ;
- доцент факультета социологии СПбГУ Майя РУСАКОВА;
- пациентка Санкт-Петербургского детского хосписа и ее мама Мария и Марина ФИЛИНЫ.

Мероприятие приурочено к Всемирному дню хосписной и паллиативной помощи, который отмечается 10 октября. Эксперты обсудят уровень доступности и качества паллиативной помощи для детей, в том числе в области оказания медицинских, социальных и образовательных услуг, а также региональные программы ее развития. Будет представлен доклад "О состоянии паллиативной помощи детям в России", составленный по итогам мониторинга, проведенного Институтом уполномоченных по правам ребенка и Санкт-Петербургским детским хосписом.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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