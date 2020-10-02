https://ria.ru/20201002/pakistan-1578131018.html

Пакистан опроверг заявления о присутствии своих военных в Карабахе

МИД Пакистана опроверг сообщения об участии своих военных на стороне Азербайджана в боях в Нагорном Карабахе, назвав их безответственными. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T19:47

2020-10-02T19:47

2020-10-02T19:47

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

нагорно-карабахская республика

пакистан

азербайджан

армения

в мире

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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 2 окт – РИА Новости.</strong> МИД <a href="https://ria.ru/location_Pakistan" target="_blank">Пакистана</a> опроверг сообщения об участии своих военных на стороне Азербайджана в боях в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>, назвав их безответственными.Ранее армянский портал <a href="https://freenews.am/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Free News</a> сообщил об участии в конфликте Армении и Азербайджана военных из Пакистана на стороне Баку. Издание ссылалось на устный разговор двух неопознанных человек.Представитель дипведомства страны Захид Хафиз Чоудри заявил, что "Пакистан глубоко обеспокоен ухудшением ситуации с безопасностью в нагорно-карабахском регионе". Он обвинил Ереван в начале эскалации, обстрелах мирных жителей и заявил, что Армения должна прекратить военные действия, отметив, что Пакистан поддерживает позицию Азербайджана по Нагорному Карабаху.Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> 27 сентября заявило, что ВС <a href="https://ria.ru/location_Armenia" target="_blank">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Главы России, США и Франции - сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе - призвали в четверг противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201002/pomosch-1578129711.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

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нагорно-карабахская республика

пакистан

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорно-карабахская республика, пакистан, азербайджан, армения, в мире