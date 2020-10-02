https://ria.ru/20201002/ozon-1578092563.html

Ozon подал заявление на проведение IPO в США

Российский онлайн-ритейлер Ozon подал в комиссию по ценным бумагам США (SEC) заявление о намерении провести первичное публичное размещение акций, его объем еще... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T11:04

2020-10-02T11:04

2020-10-02T11:12

ozon

сша

экономика

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. </strong>Российский онлайн-ритейлер <a href="http://ria.ru/organization_ozon/" target="_blank" data-auto="true">Ozon</a> подал в комиссию по ценным бумагам <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (SEC) заявление о намерении провести первичное публичное размещение акций, его объем еще не определен, говорится в сообщении компании."Компания Ozon представила в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) проект регистрационного заявления по форме F-1, касающегося предполагаемого первичного публичного размещения своих обыкновенных акций", - говорится в сообщении."Количество акций, подлежащих размещению, и ценовой диапазон предлагаемого размещения еще не определены", - уточняет компания.Ozon - российский мультикатегорийный интернет-магазин, работающий в 24 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Основан в 1998 году. Крупнейшими акционерами Ozon являются <a href="http://ria.ru/organization_Sistema/" target="_blank" data-auto="true">АФК "Система"</a> и фонд Baring Vostok Capital Partners.По итогам второго квартала 2020 года оборот от продаж и услуг Ozon (GMV) за вычетом возвратов составил 45,8 миллиарда рублей - на 188% больше, чем годом ранее. За этот период компания обработала 14,6 миллиона заказов, показатель вырос на 132% год к году.В июне 2020 года среднемесячная аудитория Ozon составила 42 миллиона уникальных пользователей приложения и сайта по сравнению с примерно 23 миллионами годом ранее. Логистическая инфраструктура Ozon включает 8 фулфилмент-фабрик и более 30 сортировочных центров общей площадью более 200 тыс. кв.м. Компания доставляет заказы в более чем 13,5 тысячи населенных пунктов страны и имеет более 16 тысяч точек выдачи заказов по всей стране.

https://realty.ria.ru/20200710/1574151347.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ozon, сша, экономика