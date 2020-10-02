https://ria.ru/20201002/otpusk-1578087369.html

В Госдуме предложили дать отпуск родителям школьников на время каникул

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила предоставить оплачиваемый отпуск одному из родителей учеников младших классов на период внеочередных каникул,... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T09:39

2020-10-02T09:39

2020-10-02T10:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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антон котяков

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госдума рф

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_elena-strokova/" target="_blank" data-auto="true">Елена Строкова</a> предложила предоставить оплачиваемый отпуск одному из родителей учеников младших классов на период внеочередных каникул, введенных в связи с коронавирусом. Об этом сообщает <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> со ссылкой на соответствующие обращения министру труда <a href="http://ria.ru/person_anton-kotyakov/" target="_blank" data-auto="true">Антону Котякову</a> и вице-премьеру <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяне Голиковой</a>.Кроме того, по словам Стрыковой, подобная мера поможет родителям-одиночкам, которым не с кем оставить своих детей.Ранее мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> увеличил осенние школьные каникулы до двух недель. Это решение он объяснил необходимостью снизить динамику заболеваемости COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201001/kanikuly-1578045115.html

Gloomy Humorist За чей счет банкет? )) 54

Ольга Занкова всю жизнь младшеклассники во время каникул сидели дома одни, никто не страдал.. Совсем уж в неженок детей превратить хотят. А давайте и для старшеклассников МАМУ в каникулы организуем? Пусть мама сядет между дочой и ее пацаном и "обезопасит" их общение 28

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, антон котяков, татьяна голикова, госдума рф, сергей собянин, москва, общество