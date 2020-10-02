https://ria.ru/20201002/otchestvo-1578117886.html

Жительница Екатеринбурга сменила отчество на матчество

Жительница Екатеринбурга Алла Васильевна Чикинда сменила отчество на матчество, став Ириновной. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T16:24

2020-10-02T16:24

2020-10-02T17:24

свердловская область

екатеринбург

общество

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина.</strong> Жительница <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурга</a> Алла Васильевна Чикинда сменила отчество на матчество, став Ириновной."Я не первая, кто это сделал. По моим ощущениям, это становится нормальной практикой. Раньше люди спокойно меняли имя и фамилию. Либо люди меняли отчество на отчество", — заявила она РИА Новости.По ее словам, в графу "отчество" можно вписать что угодно: главное, чтобы было соответствующее окончание.Екатеринбурженка увидела в новостях, что люди меняют отчество на матчество, и тоже решила так сделать. По ее мнению, несправедливо, что отец фигурирует во всех документах человека — и в фамилии, и в отчестве. При этом роль матери "вообще никак документально не зафиксирована", кроме свидетельства о рождении.Она рассказала, что в загсе ее просто попросили написать новое отчество, которое она хочет, и не спрашивали, почему она решила так сделать.В управлении ЗАГС <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a> отказались подтвердить или опровергнуть РИА Новости эту информацию, сославшись на то, что это персональные данные.

https://ria.ru/20200115/1563454896.html

https://ria.ru/20200127/1563813715.html

Максим Рощин Так и хочется процитировать словами из той короткометражки... Е######Я 103

Ольга Занкова Екатеринбург... не удивляюсь.. а еще можно на дотчество, сыновчество, бубушество и дедушество.. прогрессивно, по ельцинцентровски 99

45

свердловская область

екатеринбург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свердловская область, екатеринбург, общество