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Путину доверяют 59 процентов россиян, показал опрос
Доверие президенту РФ Владимиру Путину выразили 59% россиян, следует из данных опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:14
2020-10-02T11:14
фонд "общественное мнение"
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Доверие президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> выразили 59% россиян, следует из данных опроса <a href="https://fom.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">фонда "Общественное мнение"</a> (ФОМ).По данным опроса, доверяют президенту 59% граждан, "скорее, не доверяют" главе государства 30% респондентов, еще 11% затруднились ответить. При этом 62% респондентов полагают, что Путин, скорее, хорошо работает на своем посту, обратного мнения придерживаются 23%, еще 15% затруднились ответить.Всероссийский телефонный опрос проводился 25-27 сентября среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
https://ria.ru/20201001/vybory-1578058262.html
С этой цифры сбросьте 15-20% "погрешности" и получите реальные цифры)
24
Ему уже доверили пенсионный возраст и каков результат?
11
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
фонд "общественное мнение", владимир путин, общество

Путину доверяют 59 процентов россиян, показал опрос

11:14 02.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание о развитии и декриминализации лесного комплекса
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание о развитии и декриминализации лесного комплекса - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Доверие президенту РФ Владимиру Путину выразили 59% россиян, следует из данных опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
По данным опроса, доверяют президенту 59% граждан, "скорее, не доверяют" главе государства 30% респондентов, еще 11% затруднились ответить. При этом 62% респондентов полагают, что Путин, скорее, хорошо работает на своем посту, обратного мнения придерживаются 23%, еще 15% затруднились ответить.
Всероссийский телефонный опрос проводился 25-27 сентября среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве в Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 16:06
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Фонд "Общественное мнение"Владимир ПутинОбщество
 
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