https://ria.ru/20201002/opros-1578093426.html

Путину доверяют 59 процентов россиян, показал опрос

Доверие президенту РФ Владимиру Путину выразили 59% россиян, следует из данных опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T11:14

2020-10-02T11:14

2020-10-02T11:14

фонд "общественное мнение"

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577981907_0:142:2341:1459_1400x0_80_0_0_5a1f5a77146e7377f1e24ff79e28106e.jpg

<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Доверие президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> выразили 59% россиян, следует из данных опроса <a href="https://fom.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">фонда "Общественное мнение"</a> (ФОМ).По данным опроса, доверяют президенту 59% граждан, "скорее, не доверяют" главе государства 30% респондентов, еще 11% затруднились ответить. При этом 62% респондентов полагают, что Путин, скорее, хорошо работает на своем посту, обратного мнения придерживаются 23%, еще 15% затруднились ответить.Всероссийский телефонный опрос проводился 25-27 сентября среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.

https://ria.ru/20201001/vybory-1578058262.html

Andrei Shkuro С этой цифры сбросьте 15-20% "погрешности" и получите реальные цифры) 24

Лысый Кучерявый Ему уже доверили пенсионный возраст и каков результат? 11

4

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд "общественное мнение", владимир путин, общество