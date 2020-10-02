https://ria.ru/20201002/ogranicheniya-1578133155.html

Власти Москвы пока не планируют закрывать магазины

Власти Москвы пока не рассматривают ввод ограничений для торговой сферы из-за ситуации с коронавирусом, сообщил руководитель столичного департамента торговли и... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T20:52

2020-10-02T20:52

2020-10-02T21:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

москва

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337926_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_647801b41fb0a817b293d2f67a4e9980.jpg

<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> пока не рассматривают ввод ограничений для торговой сферы из-за ситуации с коронавирусом, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a> в эфире телеканала<a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "Россия-24"</a>."Нет, пока таких ограничительные мер не рассматривается", - сообщил Немерюк, отвечая на вопрос, ожидается ли закрытие магазинов.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями на фоне коронавируса, им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов. Также мэр рекомендовал работодателям переводить сотрудников на дистанционную работу.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

3

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, экономика