Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201002/ogranicheniya-1578133155.html
Власти Москвы пока не планируют закрывать магазины
Власти Москвы пока не рассматривают ввод ограничений для торговой сферы из-за ситуации с коронавирусом, сообщил руководитель столичного департамента торговли и... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T20:52
2020-10-02T21:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337926_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_647801b41fb0a817b293d2f67a4e9980.jpg
<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> пока не рассматривают ввод ограничений для торговой сферы из-за ситуации с коронавирусом, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a> в эфире телеканала<a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "Россия-24"</a>."Нет, пока таких ограничительные мер не рассматривается", - сообщил Немерюк, отвечая на вопрос, ожидается ли закрытие магазинов.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями на фоне коронавируса, им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов. Также мэр рекомендовал работодателям переводить сотрудников на дистанционную работу.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
3
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337926_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_6a557c86d73d740c0c9142ba3b6dc26f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, экономика

Власти Москвы пока не планируют закрывать магазины

20:52 02.10.2020 (обновлено: 21:15 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПокупатель взвешивает фрукты в продуктовом магазине в Москве
Покупатель взвешивает фрукты в продуктовом магазине в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Власти Москвы пока не рассматривают ввод ограничений для торговой сферы из-за ситуации с коронавирусом, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия-24".
"Нет, пока таких ограничительные мер не рассматривается", - сообщил Немерюк, отвечая на вопрос, ожидается ли закрытие магазинов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями на фоне коронавируса, им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов. Также мэр рекомендовал работодателям переводить сотрудников на дистанционную работу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
Обсудить3
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Россия планирует отправить миссию по поиску жизни на Венере
02:24Эксперт рассказал о настройках на смартфоне, которые опасно трогать
02:23Назван победитель шоу "Голос 60+"
02:19В Киеве заявили об ударе по обороноспособности Украины
02:18Эксперт рассказал, кому нельзя давать согласие на обработку личных данных
02:05Агроном назвала полезные свойства пальмового масла
01:46Трамп опубликовал видеообращение
01:37Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления
01:35В новой российской космической станции будут места для четырех туристов
00:37Кадыров прокомментировал драку в Крыму с участием жителя Чечни
00:27Заразившийся коронавирусом Трамп будет доставлен в военный госпиталь
00:21Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России
00:11Камера GoPro сняла "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" на МКС
23:21Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса
23:15В севшем перед крушением Ан-26 самолете был сын командующего ВВС Украины
23:11Турист из Чечни убил крымского спортсмена одним ударом
23:11Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
23:07Число умерших от COVID-19 в Москве впервые с июля превысило 30 человек
22:56При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
22:53В Чехии во время голосования на выборах умер член избиркома
Лента новостейМолния