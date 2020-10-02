https://ria.ru/20201002/obysk-1578107016.html
Источник сообщил об обысках в калининградской газете "Новые колеса"
Обыски прошли в редакции калининградского издания "Новые колеса", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T14:00
2020-10-02T14:00
2020-10-02T14:00
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградский район
калининградская область
калининград
происшествия
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<strong>КАЛИНИНГРАД, 2 окт - РИА Новости.</strong> Обыски прошли в редакции калининградского издания "Новые колеса", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В редакции "Новых колес" прошли обыски", - подтвердил собеседник агентства.Как следует из текста постановления о проведении обыска, опубликованного издателем газеты Игорем Рудниковым в <a href="https://www.facebook.com/igorrudnikov" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>, обыски в редакции связаны со статьей о заместителе главы УМВД по <a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калининградской области</a>, которая была опубликована на сайте "Новые колеса" в мае этого года. В ней приводилось анонимное письмо бывшего сотрудника оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД по Калининградской области, в котором утверждалось о фактах коррупции, которые якобы имелись в работе высокопоставленного полицейского.В постановлении на обыск говорится, что в статье были распространены заведомо ложные сведения, подрывающие репутацию представителя власти. Следственным отделом по <a href="http://ria.ru/location_Leningradskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградскому району</a> <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграда</a> региональным СУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 128.1 (клевета). Максимальное наказание по этой статье - штраф в размере до 5 миллионов рублей или обязательные работы на срок до 480 часов.Газета "Новые колеса", основанная бывшим депутатом областной думы Рудниковым в 1995 году, позиционировалась как издание, в котором публикуются эксклюзивные материалы о коррупции в органах власти, о политических и криминальных процессах в регионе. С апреля 2018 года газета выходит только в интернете.Сам Рудников был фигурантом громкого уголовного дела и находился под стражей с ноября 2017 года по июнь 2019 года. Его обвиняли в вымогательстве 50 тысяч долларов у руководителя регионального следственного управления СК РФ. Затем суд переквалифицировал действия подсудимого, признал Рудникова виновным в самоуправстве и выпустил его из-под стражи в зале суда.
https://ria.ru/20200305/1568179317.html
https://ria.ru/20191226/1562892109.html
2
ленинградский район
калининградская область
калининград
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), ленинградский район, калининградская область, калининград, происшествия
КАЛИНИНГРАД, 2 окт - РИА Новости. Обыски прошли в редакции калининградского издания "Новые колеса", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В редакции "Новых колес" прошли обыски", - подтвердил собеседник агентства.
Как следует из текста постановления о проведении обыска, опубликованного издателем газеты Игорем Рудниковым в Facebook
, обыски в редакции связаны со статьей о заместителе главы УМВД по Калининградской области
, которая была опубликована на сайте "Новые колеса" в мае этого года. В ней приводилось анонимное письмо бывшего сотрудника оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД по Калининградской области, в котором утверждалось о фактах коррупции, которые якобы имелись в работе высокопоставленного полицейского.
В постановлении на обыск говорится, что в статье были распространены заведомо ложные сведения, подрывающие репутацию представителя власти. Следственным отделом по Ленинградскому району Калининграда
региональным СУ СК
было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 128.1 (клевета). Максимальное наказание по этой статье - штраф в размере до 5 миллионов рублей или обязательные работы на срок до 480 часов.
Газета "Новые колеса", основанная бывшим депутатом областной думы Рудниковым в 1995 году, позиционировалась как издание, в котором публикуются эксклюзивные материалы о коррупции в органах власти, о политических и криминальных процессах в регионе. С апреля 2018 года газета выходит только в интернете.
Сам Рудников был фигурантом громкого уголовного дела и находился под стражей с ноября 2017 года по июнь 2019 года. Его обвиняли в вымогательстве 50 тысяч долларов у руководителя регионального следственного управления СК РФ. Затем суд переквалифицировал действия подсудимого, признал Рудникова виновным в самоуправстве и выпустил его из-под стражи в зале суда.