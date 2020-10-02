https://ria.ru/20201002/obysk-1578107016.html

Источник сообщил об обысках в калининградской газете "Новые колеса"

Обыски прошли в редакции калининградского издания "Новые колеса", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T14:00

2020-10-02T14:00

2020-10-02T14:00

следственный комитет россии (ск рф)

ленинградский район

калининградская область

калининград

происшествия

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<strong>КАЛИНИНГРАД, 2 окт - РИА Новости.</strong> Обыски прошли в редакции калининградского издания "Новые колеса", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В редакции "Новых колес" прошли обыски", - подтвердил собеседник агентства.Как следует из текста постановления о проведении обыска, опубликованного издателем газеты Игорем Рудниковым в <a href="https://www.facebook.com/igorrudnikov" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>, обыски в редакции связаны со статьей о заместителе главы УМВД по <a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калининградской области</a>, которая была опубликована на сайте "Новые колеса" в мае этого года. В ней приводилось анонимное письмо бывшего сотрудника оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД по Калининградской области, в котором утверждалось о фактах коррупции, которые якобы имелись в работе высокопоставленного полицейского.В постановлении на обыск говорится, что в статье были распространены заведомо ложные сведения, подрывающие репутацию представителя власти. Следственным отделом по <a href="http://ria.ru/location_Leningradskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградскому району</a> <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграда</a> региональным СУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 128.1 (клевета). Максимальное наказание по этой статье - штраф в размере до 5 миллионов рублей или обязательные работы на срок до 480 часов.Газета "Новые колеса", основанная бывшим депутатом областной думы Рудниковым в 1995 году, позиционировалась как издание, в котором публикуются эксклюзивные материалы о коррупции в органах власти, о политических и криминальных процессах в регионе. С апреля 2018 года газета выходит только в интернете.Сам Рудников был фигурантом громкого уголовного дела и находился под стражей с ноября 2017 года по июнь 2019 года. Его обвиняли в вымогательстве 50 тысяч долларов у руководителя регионального следственного управления СК РФ. Затем суд переквалифицировал действия подсудимого, признал Рудникова виновным в самоуправстве и выпустил его из-под стражи в зале суда.

https://ria.ru/20200305/1568179317.html

https://ria.ru/20191226/1562892109.html

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ленинградский район

калининградская область

калининград

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ленинградский район, калининградская область, калининград, происшествия