https://ria.ru/20201002/obekty-1578110672.html

В Югре появится реестр будущих быстровозводимых спортивных объектов

Реестр будущих быстровозводимых спортивных объектов появится в Ханты-Мансийском автономном округе, инициативу поддержала глава региона Наталья Комарова. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T14:51

2020-10-02T14:51

2020-10-02T14:51

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

общество

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 окт - РИА Новости.</strong> Реестр будущих быстровозводимых спортивных объектов появится в <a href="https://ria.ru/location_KHMAO" target="_blank">Ханты-Мансийском автономном округе</a>, инициативу поддержала глава региона <a href="https://ria.ru/person_Natalja_Komarova" target="_blank">Наталья Комарова</a>.Губернатор Югры в пятницу в прямом эфире в соцсетях обсуждала актуальные вопросы развития спорта и физкультуры в автономном округе с известными спортсменами, общественниками и представителями бизнеса. По словам Комаровой, тема встречи была заявлена жителями региона, от которых, в том числе и к ней, поступают вопросы, связанные с доступностью возможностей для занятия спортом, в частности, детей.Одной из тем онлайн-встречи стало развитие спортивной инфраструктуры в автономном округе. Так, биатлонистка Елизавета Павлова предложила создать в Югре единый реестр будущих срочных и быстровозводимых спортивных объектов, на которые могут быть выделены средства из бюджета округа, с приблизительными датами их ввода в эксплуатацию.Комарова поддержала инициативу, уточнив, что реализовать ее необходимо с привлечением тренеров и родителей юных спортсменов."Не вижу ничего плохого, если речь идет о детских учреждениях... Я за то, чтобы был доступный и понятный реестр имеющихся спортивных сооружений, а родительское, тренерское сообщество приняли участие в его формировании. Это очень правильный подход, очень полезный", - подчеркнула губернатор Югры.По ее словам, власти автономного округа работают над публичной декларацией, где будет прописано требование размещать перечень объектов, которые планируется создать в регионе, чтобы жители понимали, когда и где будет построена школа, детский сад, спортивный зал, площадка, больница.

https://ria.ru/20201001/severstal-1578031111.html

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, общество