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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201002/neft-1578104948.html
Цена нефти Brent впервые с июня упала ниже 39 долларов за баррель
Мировые цены на нефть упали примерно на 4,8%, следует из данных торгов. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T13:28
2020-10-02T13:44
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
коронавирус covid-19
цены на нефть
дональд трамп
brent
сша
экономика
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Мировые цены на нефть упали примерно на 4,8%, следует из данных торгов.Так, к 13:22 (мск) североморская смесь марки Brent с поставками в декабре подешевела на 4,76%, до 38,98 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI при этом снизилась на 4,86%, до 36,84 доллара за баррель.Эксперты связывают волатильность котировок с обнаружением коронавируса у президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> и его супруги Меланьи. Кроме того, на рынок оказывает давление вторая волна COVID-19, которая создает риски для экономики и, соответственно, спроса на сырье.
https://ria.ru/20201001/neft-1578063740.html
Спасибо Сечину, спасибо Путину, за уверенность в завтрашнем дне !!!
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коронавирус covid-19, цены на нефть, дональд трамп, brent, сша, экономика

Цена нефти Brent впервые с июня упала ниже 39 долларов за баррель

13:28 02.10.2020 (обновлено: 13:44 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Мировые цены на нефть упали примерно на 4,8%, следует из данных торгов.
Так, к 13:22 (мск) североморская смесь марки Brent с поставками в декабре подешевела на 4,76%, до 38,98 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI при этом снизилась на 4,86%, до 36,84 доллара за баррель.
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 17:18
Российская нефть Urals в сентябре подешевела в полтора раза
Эксперты связывают волатильность котировок с обнаружением коронавируса у президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи.
Кроме того, на рынок оказывает давление вторая волна COVID-19, которая создает риски для экономики и, соответственно, спроса на сырье.
 
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКоронавирус COVID-19Цены на нефтьДональд ТрампBrentСШАЭкономика
 
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