https://ria.ru/20201002/neft-1578104948.html

Цена нефти Brent впервые с июня упала ниже 39 долларов за баррель

Мировые цены на нефть упали примерно на 4,8%, следует из данных торгов. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T13:28

2020-10-02T13:28

2020-10-02T13:44

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

коронавирус covid-19

цены на нефть

дональд трамп

brent

сша

экономика

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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Мировые цены на нефть упали примерно на 4,8%, следует из данных торгов.Так, к 13:22 (мск) североморская смесь марки Brent с поставками в декабре подешевела на 4,76%, до 38,98 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI при этом снизилась на 4,86%, до 36,84 доллара за баррель.Эксперты связывают волатильность котировок с обнаружением коронавируса у президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> и его супруги Меланьи. Кроме того, на рынок оказывает давление вторая волна COVID-19, которая создает риски для экономики и, соответственно, спроса на сырье.

https://ria.ru/20201001/neft-1578063740.html

Андрей Шлапаков Спасибо Сечину, спасибо Путину, за уверенность в завтрашнем дне !!! 16

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, цены на нефть, дональд трамп, brent, сша, экономика