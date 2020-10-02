https://ria.ru/20201002/neft-1578104684.html

Падение цен на нефть ускорилось

Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются уже более чем на 4% на фоне повсеместного отказа от риска после новостей о заболевании коронавирусом президента... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T13:24

2020-10-02T13:24

2020-10-02T13:24

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

дональд трамп

brent

сша

экономика

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются уже более чем на 4% на фоне повсеместного отказа от риска после новостей о заболевании коронавирусом президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 13.13 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> снижалась на 4,37%, до 39,14 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 4,49%, до 36,98 доллара за баррель.Давление на настроения мировых инвесторов в пятницу оказывают новости из США, где у Трампа и его супруги подтвержден коронавирус. Это усилило опасения за перспективы крупнейшей мировой экономики с учетом приближающихся в ноябре президентских выборов в стране."На рынке уже и так была тенденция к снижению, и это событие прибавило неопределенности, заставив людей отказываться от риска", - отметил глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лахлан Шо (Lachlan Shaw), слова которого приводит агентство Рейтер.

https://radiosputnik.ria.ru/20201001/rubl-1578079831.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, дональд трамп, brent, сша, экономика