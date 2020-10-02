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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201002/neft-1578104684.html
Падение цен на нефть ускорилось
Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются уже более чем на 4% на фоне повсеместного отказа от риска после новостей о заболевании коронавирусом президента... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T13:24
2020-10-02T13:24
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
дональд трамп
brent
сша
экономика
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются уже более чем на 4% на фоне повсеместного отказа от риска после новостей о заболевании коронавирусом президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 13.13 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> снижалась на 4,37%, до 39,14 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 4,49%, до 36,98 доллара за баррель.Давление на настроения мировых инвесторов в пятницу оказывают новости из США, где у Трампа и его супруги подтвержден коронавирус. Это усилило опасения за перспективы крупнейшей мировой экономики с учетом приближающихся в ноябре президентских выборов в стране."На рынке уже и так была тенденция к снижению, и это событие прибавило неопределенности, заставив людей отказываться от риска", - отметил глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лахлан Шо (Lachlan Shaw), слова которого приводит агентство Рейтер.
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цены на нефть, дональд трамп, brent, сша, экономика

Падение цен на нефть ускорилось

13:24 02.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка в Республике Татарстан
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу днем снижаются уже более чем на 4% на фоне повсеместного отказа от риска после новостей о заболевании коронавирусом президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.13 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,37%, до 39,14 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 4,49%, до 36,98 доллара за баррель.
Давление на настроения мировых инвесторов в пятницу оказывают новости из США, где у Трампа и его супруги подтвержден коронавирус. Это усилило опасения за перспективы крупнейшей мировой экономики с учетом приближающихся в ноябре президентских выборов в стране.
"На рынке уже и так была тенденция к снижению, и это событие прибавило неопределенности, заставив людей отказываться от риска", - отметил глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лахлан Шо (Lachlan Shaw), слова которого приводит агентство Рейтер.
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 22:52
Отыграл свое. Курс рубля вырос после обвала цен на нефть
 
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьДональд ТрампBrentСШАЭкономика
 
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