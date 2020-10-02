https://ria.ru/20201002/nalogi-1578112205.html

Российские профсоюзы предложили снизить налоги для бедных

Профсоюзы предлагают снизить налоговую ставку для наименее обеспеченных россиян, закрепить нулевой НДФЛ для доходов, равных минимальному размеру оплаты труда... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T15:12

2020-10-02T15:12

2020-10-02T15:12

россия

налоги

мрот

экономика

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Профсоюзы предлагают снизить налоговую ставку для наименее обеспеченных россиян, закрепить нулевой НДФЛ для доходов, равных минимальному размеру оплаты труда (<a href="https://ria.ru/keyword_MROT" target="_blank">МРОТ</a>), следует из документа, с которым ознакомились РИА Новости."Профсоюзная сторона РТК поддерживает решение правительства РФ в части установления дифференцированного подхода к налогообложению в зависимости от уровня доходов. Наряду с установлением повышенной ставки для граждан (лиц) с высокими доходами, считаем необходимым снизить налоговую нагрузку на наименее обеспеченную часть населения", - говорится в документе.Согласно ему, профсоюзы предлагают закрепить в законе нулевую ставку налога на доходы физических лиц, применяемую ежемесячно к доходам, соответствующим минимальному размеру оплаты труда.Профсоюзная сторона считает, что для частичного финансирования этой инициативы можно использовать средства от налоговых изменений, в перспективе – проводить дальнейшее дифференцирование налоговой ставки для наиболее обеспеченных граждан или ввести налог на роскошь.Власти в июне предложили отменить плоскую шкалу подоходного налога в России с 1 января 2021 года, повысив ставку НДФЛ с 13% до 15% на доходы, превышающие 5 миллионов рублей в год. Допдоходы бюджета от этой меры составят около 60 миллиардов рублей в год. Средства будут направляться на лечение детей с тяжелыми редкими, орфанными заболеваниями.

https://ria.ru/20200930/pensiya-1578000768.html

Ольга Занкова давно пора вводить пропорциональные доходу налоги 10

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, налоги, мрот, экономика