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Российские профсоюзы предложили снизить налоги для бедных
Профсоюзы предлагают снизить налоговую ставку для наименее обеспеченных россиян, закрепить нулевой НДФЛ для доходов, равных минимальному размеру оплаты труда... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T15:12
2020-10-02T15:12
россия
налоги
мрот
экономика
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Профсоюзы предлагают снизить налоговую ставку для наименее обеспеченных россиян, закрепить нулевой НДФЛ для доходов, равных минимальному размеру оплаты труда (<a href="https://ria.ru/keyword_MROT" target="_blank">МРОТ</a>), следует из документа, с которым ознакомились РИА Новости."Профсоюзная сторона РТК поддерживает решение правительства РФ в части установления дифференцированного подхода к налогообложению в зависимости от уровня доходов. Наряду с установлением повышенной ставки для граждан (лиц) с высокими доходами, считаем необходимым снизить налоговую нагрузку на наименее обеспеченную часть населения", - говорится в документе.Согласно ему, профсоюзы предлагают закрепить в законе нулевую ставку налога на доходы физических лиц, применяемую ежемесячно к доходам, соответствующим минимальному размеру оплаты труда.Профсоюзная сторона считает, что для частичного финансирования этой инициативы можно использовать средства от налоговых изменений, в перспективе – проводить дальнейшее дифференцирование налоговой ставки для наиболее обеспеченных граждан или ввести налог на роскошь.Власти в июне предложили отменить плоскую шкалу подоходного налога в России с 1 января 2021 года, повысив ставку НДФЛ с 13% до 15% на доходы, превышающие 5 миллионов рублей в год. Допдоходы бюджета от этой меры составят около 60 миллиардов рублей в год. Средства будут направляться на лечение детей с тяжелыми редкими, орфанными заболеваниями.
https://ria.ru/20200930/pensiya-1578000768.html
давно пора вводить пропорциональные доходу налоги
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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россия, налоги, мрот, экономика

Российские профсоюзы предложили снизить налоги для бедных

15:12 02.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Профсоюзы предлагают снизить налоговую ставку для наименее обеспеченных россиян, закрепить нулевой НДФЛ для доходов, равных минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), следует из документа, с которым ознакомились РИА Новости.
"Профсоюзная сторона РТК поддерживает решение правительства РФ в части установления дифференцированного подхода к налогообложению в зависимости от уровня доходов. Наряду с установлением повышенной ставки для граждан (лиц) с высокими доходами, считаем необходимым снизить налоговую нагрузку на наименее обеспеченную часть населения", - говорится в документе.
Согласно ему, профсоюзы предлагают закрепить в законе нулевую ставку налога на доходы физических лиц, применяемую ежемесячно к доходам, соответствующим минимальному размеру оплаты труда.
Профсоюзная сторона считает, что для частичного финансирования этой инициативы можно использовать средства от налоговых изменений, в перспективе – проводить дальнейшее дифференцирование налоговой ставки для наиболее обеспеченных граждан или ввести налог на роскошь.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 14:25
В России предложили продлить заморозку накопительных пенсий до 2023 года
Власти в июне предложили отменить плоскую шкалу подоходного налога в России с 1 января 2021 года, повысив ставку НДФЛ с 13% до 15% на доходы, превышающие 5 миллионов рублей в год. Допдоходы бюджета от этой меры составят около 60 миллиардов рублей в год. Средства будут направляться на лечение детей с тяжелыми редкими, орфанными заболеваниями.
 
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РоссияНалогиМРОТЭкономика
 
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