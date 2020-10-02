https://ria.ru/20201002/most-1578085100.html
На Большом Каменном мосту в Москве начали монтаж гранитной облицовки
На Большом Каменном мосту начался монтаж гранитных плит, которые ранее были сняты для реставрации в рамках масштабного ремонта сооружения, сообщил журналистам в РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T08:39
2020-10-02T08:39
2020-10-02T08:39
петр бирюков
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> На Большом Каменном мосту начался монтаж гранитных плит, которые ранее были сняты для реставрации в рамках масштабного ремонта сооружения, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в правительстве города Петр Бирюков.Он отметил, что работы проводятся с помощью кранов на правобережной части моста."В рамках работ по ремонту первой половины моста было отреставрировано около 2,2 тысячи квадратных метров гранитных элементов. Специалисты тщательно очистили камень от загрязнений и устранили локальные повреждения, сейчас ведется монтаж обновленной облицовки моста", - сообщил Бирюков.По его словам, перед монтажом гранита поверхности моста очищают и выравнивают, затем с помощью анкерных креплений камень присоединяют к стенке сооружения. Образовавшиеся пустоты между камнем и стеной заливают специальным скрепляющим раствором."На мосту начались работы по демонтажу гранитной облицовки с левобережной стороны, эти плиты будут также направлены на реставрацию", - сообщил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что ремонт Большого Каменного моста ведется в круглосуточном режиме, но в ночное время проводятся только бесшумные работы. Это позволит сдать объект раньше срока, запланированного на четвертый квартал 2021 года."Объем работ довольно большой, фактически в ходе ремонта сооружение пересоберут заново, будут обновлены основные конструкции, бетонное основание и дорожное покрытие, отреставрированы гранитная облицовка и чугунные элементы ограждения. При этом мост продолжает функционировать и закрываться полностью не будет", - подчеркнул Бирюков.Он пояснил, что проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря уникальным технологиям, которые используют специалисты Комплекса городского хозяйства. Аналогичным образом ранее был отремонтирован Большой Москворецкий мост.Заместитель мэра напомнил, что Большой Каменный мост не ремонтировался с момента постройки в 1938 году. Проведение капитального ремонта позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период.
https://realty.ria.ru/20200427/1570641444.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, общество
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.
На Большом Каменном мосту начался монтаж гранитных плит, которые ранее были сняты для реставрации в рамках масштабного ремонта сооружения, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы
в правительстве города Петр Бирюков.
Он отметил, что работы проводятся с помощью кранов на правобережной части моста.
"В рамках работ по ремонту первой половины моста было отреставрировано около 2,2 тысячи квадратных метров гранитных элементов. Специалисты тщательно очистили камень от загрязнений и устранили локальные повреждения, сейчас ведется монтаж обновленной облицовки моста", - сообщил Бирюков.
По его словам, перед монтажом гранита поверхности моста очищают и выравнивают, затем с помощью анкерных креплений камень присоединяют к стенке сооружения. Образовавшиеся пустоты между камнем и стеной заливают специальным скрепляющим раствором.
"На мосту начались работы по демонтажу гранитной облицовки с левобережной стороны, эти плиты будут также направлены на реставрацию", - сообщил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что ремонт Большого Каменного моста ведется в круглосуточном режиме, но в ночное время проводятся только бесшумные работы. Это позволит сдать объект раньше срока, запланированного на четвертый квартал 2021 года.
"Объем работ довольно большой, фактически в ходе ремонта сооружение пересоберут заново, будут обновлены основные конструкции, бетонное основание и дорожное покрытие, отреставрированы гранитная облицовка и чугунные элементы ограждения. При этом мост продолжает функционировать и закрываться полностью не будет", - подчеркнул Бирюков.
Он пояснил, что проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря уникальным технологиям, которые используют специалисты Комплекса городского хозяйства. Аналогичным образом ранее был отремонтирован Большой Москворецкий мост.
Заместитель мэра напомнил, что Большой Каменный мост не ремонтировался с момента постройки в 1938 году. Проведение капитального ремонта позволит увеличить несущую способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период.