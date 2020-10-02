https://ria.ru/20201002/moskva-1578102212.html

Власти Москвы назвали размер штрафов за нарушение санитарных норм

Столичные компании и предприятия, которые будут нарушать санитарно-эпидемиологические требования, могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Об этом РИА Новости... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T12:52

2020-10-02T12:52

2020-10-02T15:42

сергей собянин

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Столичные компании и предприятия, которые будут нарушать санитарно-эпидемиологические требования, могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Об этом РИА Новости рассказал министр правительства <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков."Сумма штрафа для индивидуальных предпринимателей составляет от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч. В случае причинения вреда здоровью человека либо повторного правонарушения на должностных лиц наложат административный штраф от 300 до 500 тысяч рублей, на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — от 500 тысяч до миллиона или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток", — объяснил он.Как отметил собеседник агентства, внеплановые проверки в организациях, нарушающих санитарно-эпидемиологические требования, будут проводить согласно действующему законодательству. Данчиков также напомнил, что озвученные меры необходимы для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Накануне мэр столицы <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank">Сергей Собянин</a> обязал московские компании и предприятия, кроме медицинских, оборонных, а также "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей, с 5 по 28 октября перевести не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы. Помимо них, на удаленку отправятся работники старше 65 лет и имеющие хронические заболевания (им рекомендовали по возможности не покидать дома и сократить число контактов).Школьные каникулы при этом продлятся как минимум две недели — с 5 по 18 октября. Решение о возвращении московских учеников в образовательные учреждения будут принимать в зависимости от эпидемиологической ситуации.По последним данным, за сутки в России выявили 9412 новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>. Лидерами по приросту больных стали Москва (+2704), Санкт-Петербург (+302) и Подмосковье (+244).<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578067593.html

https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578096836.html

Диванный Эксперт Не ругайтесь граждане. Что работяги лучше всего умеют? Правильно, выживать в этой стране. Не пропадем. 451

Voffka T Согласен, а то пробки на дорогах стали больше, чем до весенней самоизоляции ) 293

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество