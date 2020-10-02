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https://ria.ru/20201002/moskva-1578102212.html
Власти Москвы назвали размер штрафов за нарушение санитарных норм
Столичные компании и предприятия, которые будут нарушать санитарно-эпидемиологические требования, могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Об этом РИА Новости... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T12:52
2020-10-02T15:42
сергей собянин
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Столичные компании и предприятия, которые будут нарушать санитарно-эпидемиологические требования, могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Об этом РИА Новости рассказал министр правительства <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков."Сумма штрафа для индивидуальных предпринимателей составляет от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч. В случае причинения вреда здоровью человека либо повторного правонарушения на должностных лиц наложат административный штраф от 300 до 500 тысяч рублей, на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — от 500 тысяч до миллиона или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток", — объяснил он.Как отметил собеседник агентства, внеплановые проверки в организациях, нарушающих санитарно-эпидемиологические требования, будут проводить согласно действующему законодательству. Данчиков также напомнил, что озвученные меры необходимы для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Накануне мэр столицы <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank">Сергей Собянин</a> обязал московские компании и предприятия, кроме медицинских, оборонных, а также "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей, с 5 по 28 октября перевести не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы. Помимо них, на удаленку отправятся работники старше 65 лет и имеющие хронические заболевания (им рекомендовали по возможности не покидать дома и сократить число контактов).Школьные каникулы при этом продлятся как минимум две недели — с 5 по 18 октября. Решение о возвращении московских учеников в образовательные учреждения будут принимать в зависимости от эпидемиологической ситуации.По последним данным, за сутки в России выявили 9412 новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>. Лидерами по приросту больных стали Москва (+2704), Санкт-Петербург (+302) и Подмосковье (+244).<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578067593.html
https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578096836.html
Не ругайтесь граждане. Что работяги лучше всего умеют? Правильно, выживать в этой стране. Не пропадем.
451
Согласен, а то пробки на дорогах стали больше, чем до весенней самоизоляции )
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москва
РИА Новости
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сергей собянин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Власти Москвы назвали размер штрафов за нарушение санитарных норм

12:52 02.10.2020 (обновлено: 15:42 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОфис в здании МИА "Россия сегодня" в Москве
Офис в здании МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Столичные компании и предприятия, которые будут нарушать санитарно-эпидемиологические требования, могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Об этом РИА Новости рассказал министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.
"Сумма штрафа для индивидуальных предпринимателей составляет от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч. В случае причинения вреда здоровью человека либо повторного правонарушения на должностных лиц наложат административный штраф от 300 до 500 тысяч рублей, на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — от 500 тысяч до миллиона или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток", — объяснил он.
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Как отметил собеседник агентства, внеплановые проверки в организациях, нарушающих санитарно-эпидемиологические требования, будут проводить согласно действующему законодательству. Данчиков также напомнил, что озвученные меры необходимы для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

"Нарушение установленных санитарно-эпидемиологических требований создает угрозу распространения COVID-19, что, в свою очередь, представляет опасность для жизни и здоровья москвичей", — подчеркнул министр.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин обязал московские компании и предприятия, кроме медицинских, оборонных, а также "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей, с 5 по 28 октября перевести не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы. Помимо них, на удаленку отправятся работники старше 65 лет и имеющие хронические заболевания (им рекомендовали по возможности не покидать дома и сократить число контактов).
Школьные каникулы при этом продлятся как минимум две недели — с 5 по 18 октября. Решение о возвращении московских учеников в образовательные учреждения будут принимать в зависимости от эпидемиологической ситуации.
По последним данным, за сутки в России выявили 9412 новых случаев COVID-19. Лидерами по приросту больных стали Москва (+2704), Санкт-Петербург (+302) и Подмосковье (+244).
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Распространение нового коронавирусаСергей СобянинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
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