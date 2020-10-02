https://ria.ru/20201002/moskva-1578086110.html

Половина сотрудников правительства Москвы перейдет на удаленку

Половина сотрудников правительства Москвы переходит на удаленную работу с понедельника, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T09:10

2020-10-02T09:10

2020-10-02T09:10

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир ефимов (политик)

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Половина сотрудников правительства <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> переходит на удаленную работу с понедельника, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Efimov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Ефимов</a>.Ранее мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что из-за роста заболеваемости коронавирусом власти приняли решение обязать работодателей с 5 октября перевести на удаленную работу не менее 30% работников в Москве. Соответствующий указ мэра опубликован в четверг на его сайте."Мы в правительстве Москвы поступили точно так же - с понедельника у нас половина сотрудников переходит на удаленную работу", - сказал Ефимов.По его словам, такая практика показала свою эффективность.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201002/zdorove-1578084365.html

https://ria.ru/20201001/udalenka-1578069406.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир ефимов (политик), сергей собянин, москва, общество