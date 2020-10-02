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https://ria.ru/20201002/moskva-1578086110.html
Половина сотрудников правительства Москвы перейдет на удаленку
Половина сотрудников правительства Москвы переходит на удаленную работу с понедельника, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T09:10
2020-10-02T09:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир ефимов (политик)
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Половина сотрудников правительства <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> переходит на удаленную работу с понедельника, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Efimov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Ефимов</a>.Ранее мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что из-за роста заболеваемости коронавирусом власти приняли решение обязать работодателей с 5 октября перевести на удаленную работу не менее 30% работников в Москве. Соответствующий указ мэра опубликован в четверг на его сайте."Мы в правительстве Москвы поступили точно так же - с понедельника у нас половина сотрудников переходит на удаленную работу", - сказал Ефимов.По его словам, такая практика показала свою эффективность.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201002/zdorove-1578084365.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир ефимов (политик), сергей собянин, москва, общество

Половина сотрудников правительства Москвы перейдет на удаленку

09:10 02.10.2020
 
© Depositphotos / kastoДевушка за компьютером
Девушка за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Depositphotos / kasto
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Половина сотрудников правительства Москвы переходит на удаленную работу с понедельника, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что из-за роста заболеваемости коронавирусом власти приняли решение обязать работодателей с 5 октября перевести на удаленную работу не менее 30% работников в Москве. Соответствующий указ мэра опубликован в четверг на его сайте.
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"Мы в правительстве Москвы поступили точно так же - с понедельника у нас половина сотрудников переходит на удаленную работу", - сказал Ефимов.
По его словам, такая практика показала свою эффективность.
"При не снижении качества и оказываемых услуг, и объема выполняемых работ мы научились работать в дистанционном режиме. Конечно, есть и свои минусы - человеческое общение ничем не заменишь. Но с точки зрения выполнения работы мы научились это делать так же эффективно", - добавил заммэра.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир Ефимов (политик)Сергей СобянинМоскваОбщество
 
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