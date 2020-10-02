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Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил до 7 января мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов против компаний и индивидуальных... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T23:11
2020-10-02T23:38
михаил мишустин
экономика
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> продлил до 7 января мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов против компаний и индивидуальных предпринимателей, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что решение, которое было анонсировано на заседании правительства 1 октября, распространяется на компании и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших от последствий пандемии отраслей, в том числе на гостиничный бизнес, предприятия общепита, негосударственные образовательные учреждения, сферу бытовых услуг, непродовольственную розницу. Срок прежнего моратория, действовавшего в течение шести месяцев, истекает 6 октября."Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов будет продлен до 7 января 2021 года включительно. ... В период действия моратория организациям и индивидуальным предпринимателям будет доступна судебная рассрочка, которую можно получить по решению арбитражного суда. Она предусматривает изменение сроков уплаты просроченных обязательств, а также прекращение исполнительного производства по имущественным взысканиям", - говорится в сообщении.Добавляется, что данная мера окажет дополнительную поддержку предпринимателям и позволит им преодолеть экономические трудности без потери имущества и прекращения деятельности.
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михаил мишустин, экономика

Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса

23:11 02.10.2020 (обновлено: 23:38 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРабочая поездка председателя правительства РФ М. Мишустина в Йошкар-Олу
Рабочая поездка председателя правительства РФ М. Мишустина в Йошкар-Олу - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил до 7 января мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов против компаний и индивидуальных предпринимателей, сообщает пресс-служба кабмина.
Отмечается, что решение, которое было анонсировано на заседании правительства 1 октября, распространяется на компании и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших от последствий пандемии отраслей, в том числе на гостиничный бизнес, предприятия общепита, негосударственные образовательные учреждения, сферу бытовых услуг, непродовольственную розницу. Срок прежнего моратория, действовавшего в течение шести месяцев, истекает 6 октября.
"Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов будет продлен до 7 января 2021 года включительно. ... В период действия моратория организациям и индивидуальным предпринимателям будет доступна судебная рассрочка, которую можно получить по решению арбитражного суда. Она предусматривает изменение сроков уплаты просроченных обязательств, а также прекращение исполнительного производства по имущественным взысканиям", - говорится в сообщении.
Добавляется, что данная мера окажет дополнительную поддержку предпринимателям и позволит им преодолеть экономические трудности без потери имущества и прекращения деятельности.
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