https://ria.ru/20201002/moratoriy-1578135734.html

Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил до 7 января мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов против компаний и индивидуальных... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T23:11

2020-10-02T23:11

2020-10-02T23:38

михаил мишустин

экономика

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> продлил до 7 января мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов против компаний и индивидуальных предпринимателей, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что решение, которое было анонсировано на заседании правительства 1 октября, распространяется на компании и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших от последствий пандемии отраслей, в том числе на гостиничный бизнес, предприятия общепита, негосударственные образовательные учреждения, сферу бытовых услуг, непродовольственную розницу. Срок прежнего моратория, действовавшего в течение шести месяцев, истекает 6 октября."Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов будет продлен до 7 января 2021 года включительно. ... В период действия моратория организациям и индивидуальным предпринимателям будет доступна судебная рассрочка, которую можно получить по решению арбитражного суда. Она предусматривает изменение сроков уплаты просроченных обязательств, а также прекращение исполнительного производства по имущественным взысканиям", - говорится в сообщении.Добавляется, что данная мера окажет дополнительную поддержку предпринимателям и позволит им преодолеть экономические трудности без потери имущества и прекращения деятельности.

https://ria.ru/20200717/1574488662.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, экономика