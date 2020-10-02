https://ria.ru/20201002/model-1578108475.html
Ученые создали математическую модель распространения COVID-19 в России
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета создали математическую модель распространения COVID-19 в России, пишет "Комсомольская правда". РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T14:22
2020-10-02T14:22
2020-10-02T14:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
санкт-петербургский политехнический университет
общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Ученые <a href="http://ria.ru/organization_Sankt_Peterburgskijj_gosudarstvennyjj_politekhnicheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербургского политехнического университета</a> создали математическую модель распространения <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">COVID-19</a> в России, пишет "<a href="https://www.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольская правда</a>".Расчеты базируются на множестве факторов, в том числе количестве инфицированных и переболевших, коэффициенте выздоравливающих, восприимчивости людей к инфекции, ресурсах системы здравоохранения, эффекте ограничительных мер и других.По прогнозам специалистов, пик второй волны пандемии коронавируса наступит в декабре и по масштабу распространения будет сопоставим с июньскими показателями.Всего в России выявлено 1 194 643 случая заражения коронавирусом, более 21 тысячи пациентов скончались, 970 296 тысяч выздоровели.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200930/simptomy-1578009287.html
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербургский политехнический университет, общество