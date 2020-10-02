https://ria.ru/20201002/mks-1578097213.html

Российский модуль МКС заполнят конфетти, чтобы найти место утечки воздуха

Космонавты на Международной космической станции нарезали тонкие полоски из конфетти и пластика, чтобы развесить их с кусочками пены в отсеке российского модуля... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T11:57

2020-10-02T11:57

2020-10-02T14:20

риа наука

иван вагнер

кристофер кэссиди

земля

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

наса

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Космонавты на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> нарезали тонкие полоски из конфетти и пластика, чтобы развесить их с кусочками пены в отсеке российского модуля "Звезда" - это должно помочь определить, в каком месте происходит утечка воздуха, следует из переговоров экипажа с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a>, транслирующихся <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.Вышедший на связь с находящимися на борту станции россиянами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером космонавт Юрий Гидзенко рассказал, что специалисты попросили экипаж разместить две камеры GoPro в "протекающей" промежуточной камере российского модуля "Звезда" перед тем, как люки в нее будут закрыты.Одна из камер будет смотреть на мановакуумметр, чтобы понимать, как быстро падает давление в отсеке, а другая - наблюдать за перемещением индикаторов, которые, по мнению специалистов, укажут, где находится утечка воздуха.В качестве индикаторов космонавты нарезали тонкие полоски из бумаги и пластика, часть из них будет развешена с кусочками пены по отсеку, остальная - будет свободно летать по нему."Все это ваше творчество. То есть тут полет фантазии в этом плане не ограничен", - прокомментировал инициативу экипажа Гидзенко.Задумка специалистов состоит в том, что из-за утечки будет присутствовать микропоток воздуха, благодаря чему закрепленные полоски будут отклоняться в направлении утечки, а свободно плавающие полоски сгруппируются возле места утечки. При этом видео с камер будет в режиме реального времени передаваться экипажу и на Землю.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в российском модуле "Звезда". Скорость падения давления составляет 3 миллиметра ртутного столба в сутки, однако, как сообщили РИА Новости в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.Как сообщил руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она то есть, то нет, а возможно вызвавшее ее отверстие или трещину, которая по оценке имеет размер 0,6-0,8 миллиметра, можно так и не найти.Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

https://radiosputnik.ria.ru/20201001/mks-1578046029.html

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земля

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван вагнер, кристофер кэссиди, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса