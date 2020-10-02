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https://ria.ru/20201002/mishustin-1578121938.html
Мишустин рассказал о мерах по поддержке рынка труда
Правительство РФ в рамках мер по поддержке рынка труда уже направило 3 миллиарда рублей на организацию переобучения специалистов, продолжит открывать центры... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T17:21
2020-10-02T17:21
михаил мишустин
москва
общество
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт — РИА Новости.</strong> Правительство РФ в рамках мер по поддержке рынка труда уже направило 3 миллиарда рублей на организацию переобучения специалистов, продолжит открывать центры опережающей профессиональной подготовки в регионах, но многое зависит и от руководителей субъектов Федерации, заявил премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.Во время общения Мишустина с директорами и преподавателями российских колледжей, представителями экспертного сообщества в сфере профессионального образования и студентами глава Союза директоров средних специальных учебных заведений Виктор Демин обратил внимание премьера на то, что из-за коронавируса произошли серьёзные изменения на рынке труда, и поинтересовался, какие меры предпринимает и будет предпринимать правительство в этой связи, с учетом того, что в новых обстоятельствах роль среднего профессионального образования усиливается."У нас направлено сегодня 3 миллиарда рублей на организацию переобучения, за счет этого примерно более 110 тысяч человек получат новую профессию, новые знания, навыки, которые будут востребованы на рынке труда, и организовано такое переобучение в том числе на базе колледжей", — рассказал Мишустин.Он также сообщил, что на портале "Работа в России" можно найти вакансии, работодатели активно используют его возможности."Я сам смотрел несколько порталов крупных городов, в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - более 300 тысяч вакансий сам видел, которые так или иначе доступны для того, чтобы устроиться на работу", — заявил Мишустин.Премьер добавил, что в 14 регионах были открыты центры опережающей профессиональной подготовки, в следующем году они появятся еще в 15 субъектах Федерации.Важную роль, по мнению главы правительства, играют и руководители регионов, которые могли бы координировать эту работу и, учитывая специфику региона, могли соединить работодателя с тем, кто по этой программе будет готов прийти на работу.
https://ria.ru/20201002/profsoyuzy-1578119334.html
https://ria.ru/20200923/putin-1577654000.html
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60
михаил мишустин, москва, общество

Мишустин рассказал о мерах по поддержке рынка труда

17:21 02.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с директорами и преподавателями российских колледжей, представителями экспертного сообщества в сфере профессионального образования и студентами в Ростове-на-Дону
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с директорами и преподавателями российских колледжей, представителями экспертного сообщества в сфере профессионального образования и студентами в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт — РИА Новости. Правительство РФ в рамках мер по поддержке рынка труда уже направило 3 миллиарда рублей на организацию переобучения специалистов, продолжит открывать центры опережающей профессиональной подготовки в регионах, но многое зависит и от руководителей субъектов Федерации, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Во время общения Мишустина с директорами и преподавателями российских колледжей, представителями экспертного сообщества в сфере профессионального образования и студентами глава Союза директоров средних специальных учебных заведений Виктор Демин обратил внимание премьера на то, что из-за коронавируса произошли серьёзные изменения на рынке труда, и поинтересовался, какие меры предпринимает и будет предпринимать правительство в этой связи, с учетом того, что в новых обстоятельствах роль среднего профессионального образования усиливается.
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"У нас направлено сегодня 3 миллиарда рублей на организацию переобучения, за счет этого примерно более 110 тысяч человек получат новую профессию, новые знания, навыки, которые будут востребованы на рынке труда, и организовано такое переобучение в том числе на базе колледжей", — рассказал Мишустин.
Он также сообщил, что на портале "Работа в России" можно найти вакансии, работодатели активно используют его возможности.
"Я сам смотрел несколько порталов крупных городов, в Москве - более 300 тысяч вакансий сам видел, которые так или иначе доступны для того, чтобы устроиться на работу", — заявил Мишустин.
Премьер добавил, что в 14 регионах были открыты центры опережающей профессиональной подготовки, в следующем году они появятся еще в 15 субъектах Федерации.
Важную роль, по мнению главы правительства, играют и руководители регионов, которые могли бы координировать эту работу и, учитывая специфику региона, могли соединить работодателя с тем, кто по этой программе будет готов прийти на работу.
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Михаил МишустинМоскваОбщество
 
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