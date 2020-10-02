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https://ria.ru/20201002/mishustin-1578120903.html
Мишустин заявил о важности среднего профобразования
Среднее профессиональное образование в России должно стать не просто престижным, а быть локомотивом развития экономики страны, поскольку оно напрямую влияет на... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T17:05
2020-10-02T17:09
навигатор абитуриента
михаил мишустин
ростов-на-дону
общество
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт - РИА Новости.</strong> Среднее профессиональное образование в России должно стать не просто престижным, а быть локомотивом развития экономики страны, поскольку оно напрямую влияет на производительность труда, заявил председатель правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.Глава кабмина в рамках рабочей поездки в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростов-на-Дону</a> в пятницу встретился с директорами и преподавателями российских колледжей, представителями экспертного сообщества в сфере профессионального образования и студентами."Профессиональное образование напрямую влияет на производительность труда - то, чего мы ждём от экономики, то, что мы хотим. И не только нужно, чтобы это было престижным и абсолютно ничем не отличающимся от каких-то других видов образования, а именно локомотивом экономики страны", - заявил Мишустин во время общения.Он пожелал удачи всем учащимся учреждений среднего профессионального образования. "Вы абсолютно точно будете востребованы в новой экономике, и специальности, на сегодняшний день которые я видел, они точно абсолютно на сегодня значимы и очень важны", - обратился премьер к студентам.
https://ria.ru/20201002/mishustin-1578120406.html
https://sn.ria.ru/20201002/uchitelya-1578118668.html
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навигатор абитуриента, михаил мишустин, ростов-на-дону, общество

Мишустин заявил о важности среднего профобразования

17:05 02.10.2020 (обновлено: 17:09 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения колледжа связи и информатики в Ростове-на-Дону
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения колледжа связи и информатики в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт - РИА Новости. Среднее профессиональное образование в России должно стать не просто престижным, а быть локомотивом развития экономики страны, поскольку оно напрямую влияет на производительность труда, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
Глава кабмина в рамках рабочей поездки в Ростов-на-Дону в пятницу встретился с директорами и преподавателями российских колледжей, представителями экспертного сообщества в сфере профессионального образования и студентами.
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"Профессиональное образование напрямую влияет на производительность труда - то, чего мы ждём от экономики, то, что мы хотим. И не только нужно, чтобы это было престижным и абсолютно ничем не отличающимся от каких-то других видов образования, а именно локомотивом экономики страны", - заявил Мишустин во время общения.
Он пожелал удачи всем учащимся учреждений среднего профессионального образования. "Вы абсолютно точно будете востребованы в новой экономике, и специальности, на сегодняшний день которые я видел, они точно абсолютно на сегодня значимы и очень важны", - обратился премьер к студентам.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с директорами и преподавателями российских колледжей, представителями экспертного сообщества в сфере профессионального образования и студентами в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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Навигатор абитуриентаМихаил МишустинРостов-на-ДонуОбщество
 
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