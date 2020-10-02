https://ria.ru/20201002/mishustin-1578120903.html

Мишустин заявил о важности среднего профобразования

Среднее профессиональное образование в России должно стать не просто престижным, а быть локомотивом развития экономики страны, поскольку оно напрямую влияет на... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T17:05

2020-10-02T17:05

2020-10-02T17:09

навигатор абитуриента

михаил мишустин

ростов-на-дону

общество

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт - РИА Новости.</strong> Среднее профессиональное образование в России должно стать не просто престижным, а быть локомотивом развития экономики страны, поскольку оно напрямую влияет на производительность труда, заявил председатель правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.Глава кабмина в рамках рабочей поездки в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростов-на-Дону</a> в пятницу встретился с директорами и преподавателями российских колледжей, представителями экспертного сообщества в сфере профессионального образования и студентами."Профессиональное образование напрямую влияет на производительность труда - то, чего мы ждём от экономики, то, что мы хотим. И не только нужно, чтобы это было престижным и абсолютно ничем не отличающимся от каких-то других видов образования, а именно локомотивом экономики страны", - заявил Мишустин во время общения.Он пожелал удачи всем учащимся учреждений среднего профессионального образования. "Вы абсолютно точно будете востребованы в новой экономике, и специальности, на сегодняшний день которые я видел, они точно абсолютно на сегодня значимы и очень важны", - обратился премьер к студентам.

https://ria.ru/20201002/mishustin-1578120406.html

https://sn.ria.ru/20201002/uchitelya-1578118668.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, михаил мишустин, ростов-на-дону, общество