https://ria.ru/20201002/mishustin-1578120406.html

Мишустин намекнул повару из Златоуста на вакансии в правительстве

Молодой повар приготовил для премьер-министра Михаила Мишустина торт и пригласил в Златоуст, а глава правительства намекнул ему, что в кабмине всегда найдется... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T16:59

2020-10-02T16:59

2020-10-02T17:15

ростов-на-дону

михаил мишустин

златоуст

общество

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт – РИА Новости.</strong> Молодой повар приготовил для премьер-министра <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мишустина</a> торт и пригласил в <a href="http://ria.ru/location_Zlatoust/" target="_blank" data-auto="true">Златоуст</a>, а глава правительства намекнул ему, что в кабмине всегда найдется место профессионалу.Мишустин в ходе рабочей поездки в Ростов посетил колледж связи и информатики и в видеоформате пообщался с теми, кто получил профессиональное образование, а также пообщался с директорами и преподавателями российских колледжей, представителями экспертного сообщества в сфере профессионального образования и студентами."Мы приготовили для вас торт. Сегодня с утра его делали", - сказал повар из Златоуста, который отметил, что пока не может лично угостить премьера, а может лишь показать приготовленный десерт, поэтому пригласил главу кабмина в Златоуст. Он также рассказал, что однажды приготовил блюдо, благодаря которому его сразу взяли на работу.Мишустин поблагодарил повара, а затем поинтересовался, какое же блюдо он приготовил. "Я готовил пасту карбонара", - ответил выпускник колледжа. Премьер одобрил: "Здорово".В целом, по словам Мишустина, повар - хорошая профессия, потому что связана с творчеством, новизной и дарит людям радость. "Если что, у нас всегда в правительстве найдется место для профессионалов", - сказал Мишустин.

https://sn.ria.ru/20201002/uchitelya-1578118668.html

https://ria.ru/20200623/1573352431.html

ростов-на-дону

златоуст

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, михаил мишустин, златоуст, общество