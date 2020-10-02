Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201002/minoga-1578050243.html
Охотник за субмаринами: что известно о новом секретном вертолете России
Легкий, прекрасно оснащенный и вооруженный — опытный образец вертолета "Минога" поднимется в воздух уже в 2025-м. Предполагается, что эта перспективная боевая... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T08:00
2020-10-02T17:13
игорь кожин (генерал-майор)
сергей михеев
вертолеты россии
ка-27
ка-50 "черная акула"
ка-52 "аллигатор"
камов
министерство обороны сша
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152837/93/1528379305_98:0:1502:790_1400x0_80_0_0_383fe58e48ac3e5e84a6431d10582011.jpg
<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Андрей Коц. </strong>Легкий, прекрасно оснащенный и вооруженный — опытный образец вертолета "Минога" поднимется в воздух уже в 2025-м. Предполагается, что эта перспективная боевая машина станет основной для противолодочной палубной авиации ВМФ и постепенно заменит ветеранов Ка-27, несущих службу с начала 1980-х.Соосная схемаИнформации о "Миноге" в открытом доступе пока немного. О новом вертолете заговорили в 2015-м. Тогда начальник морской авиации ВМФ Игорь Кожин заявил, что флот может получить первые машины уже к 2020-му. В 2016-м генеральный конструктор АО "Камов" Сергей Михеев уточнил, что на проект уйдет не менее десяти лет. Минобороны и холдинг "Вертолеты России" подписали контракт на опытно-конструкторские работы на форуме "Армия-2020".Известно, что у "Миноги" традиционная для камовских машин соосная схема расположения несущих винтов. Эта конструкция отлично зарекомендовала себя на других российских вертолетах, в том числе "сухопутных" Ка-50 и Ка-52. При обычной схеме машина в воздухе постоянно доворачивает в ту сторону, в которую вращается ее несущий винт. Чтобы это компенсировать, на хвостовую балку устанавливают дополнительный рулевой винт. Камовским вертолетам такое не требуется. Их несущие винты вращаются в противоположные стороны. Это значительно упрощает механику, снижает уязвимость машины, повышает маневренность. И, что немаловажно для палубной авиации, уменьшает габариты фюзеляжа.По мнению специалистов, "Минога" будет очень компактной. Благодаря широкому применению в конструкции композитных материалов взлетный вес не превысит шести-семи тонн — в два раза меньше, чем у Ка-27. Это позволит размещать на кораблях больше вертолетов, а также расширит список "вымпелов", на которых "Минога" сможет базироваться.Силовая установка — два газотурбинных двигателя ТВ7-117ВК мощностью по три тысячи лошадиных сил каждый. Такие ставят на более тяжелые вертолеты Ми-28, Ка-50 и Ка-52. "Минога" сможет развивать скорость до 300 километров в час — для противолодочной машины более чем достаточно.Универсальный боецВертолет получит самое передовое бортовое радиоэлектронное оборудование. Специально под него в нижегородском НПП "Полет" создали перспективный комплекс связи, дающий высокую оперативность передачи информации на всех этапах полета и во всех видах боевых действий. Новая цифровая аппаратура обеспечит полную интеграцию "Миноги" в автоматизированные системы управления войсками, а это — одно из основных требований к военной технике XXI века.Данных по вооружению в открытых источниках пока нет. Вероятнее всего, "Минога", как и Ка-27, получит перспективные авиационные противолодочные ракеты, малогабаритные торпеды и ориентирные морские бомбы. Боевая машина пригодится не только для выслеживания и уничтожения субмарин — минувшим летом в "Вертолетах России" сообщили, что эту универсальную платформу можно быстро трансформировать под любые варианты использования.Таким образом, "Минога" сможет заменить все три версии Ка-27 — противолодочную, поисково-спасательную и транспортно-боевую. Ранее Сергей Михеев также говорил, что не исключает создания беспилотной модификации — нужно лишь пожелание заказчика.Подводная угрозаВ том, что "Минога" превзойдет предшественников по всем боевым характеристикам, сомневаться не приходится. Камовцы разработали для Военно-морского флота более десятка различных моделей вертолетов и накопили огромный опыт.На сегодня в авиации ВМФ числятся около шести десятков противолодочных Ка-27 и Ка-27М, 16 поисково-спасательных Ка-27ПС, 28 транспортно-боевых Ка-29, а также несколько машин радиолокационного дозора Ка-31. Эти вертолеты способны вести разведку, высаживать на побережье десант и поддерживать его огнем, спасать сбитых над морем летчиков, выслеживать подводные лодки противника и решать множество других оперативно-тактических задач.Надо сказать, что противолодочные модификации винтокрылых машин в последние годы все более актуальны. В Пентагоне неоднократно выражали намерение серьезно реструктурировать Военно-морские силы: сократить число авианосцев и крупных боевых кораблей, сделав ставку на небольшие "вымпела", безэкипажные платформы и подводные лодки. В США полным ходом идет разработка малошумных стратегических атомоходов класса "Колумбия". Их отслеживание и — в случае обострения обстановки — уничтожение станут основными задачами российской противолодочной авиации.Пока за борьбу с подлодками в ВМФ отвечают Ка-27 и модернизированные Ка-27М. Их производят с 1980-го. На борту установлен поисково-прицельный комплекс из четырех подсистем: гидроакустической, радиолокационной, информационно-вычислительной и индикации навигационно-тактической обстановки.Действуют такие машины обычно парами. Одна ведет поиск подлодки с помощью бортовой РЛС, опускаемой гидроакустической станции и сбрасываемых гидроакустических буев. Вторая атакует обнаруженную субмарину противолодочными ракетами АПР-2 или АПР-3, унифицированной малогабаритной торпедой УМГТ-1, а также морскими бомбами ОМАБ-25-12Д или ОМАБ-25-8Н. Одна пара Ка-27 закрывает около двух тысяч квадратных километров акватории.
https://ria.ru/20180410/1518271042.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200929/ka-52m-1577932935.html
https://ria.ru/20171112/1508583757.html
Что может быть нового в "советской галоше" КА-32 кроме новой электронной начинки?
52
9
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152837/93/1528379305_274:0:1327:790_1400x0_80_0_0_8ec327abec2b92c814c920c8194a204c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь кожин (генерал-майор), сергей михеев, вертолеты россии, ка-27, ка-50 "черная акула", ка-52 "аллигатор", камов, министерство обороны сша, сша, безопасность

Охотник за субмаринами: что известно о новом секретном вертолете России

08:00 02.10.2020 (обновлено: 17:13 02.10.2020)
 
© Public domainПроект подводной лодки типа "Колумбия"
Проект подводной лодки типа Колумбия - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Public domain
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Легкий, прекрасно оснащенный и вооруженный — опытный образец вертолета "Минога" поднимется в воздух уже в 2025-м. Предполагается, что эта перспективная боевая машина станет основной для противолодочной палубной авиации ВМФ и постепенно заменит ветеранов Ка-27, несущих службу с начала 1980-х.

Соосная схема

Информации о "Миноге" в открытом доступе пока немного. О новом вертолете заговорили в 2015-м. Тогда начальник морской авиации ВМФ Игорь Кожин заявил, что флот может получить первые машины уже к 2020-му. В 2016-м генеральный конструктор АО "Камов" Сергей Михеев уточнил, что на проект уйдет не менее десяти лет. Минобороны и холдинг "Вертолеты России" подписали контракт на опытно-конструкторские работы на форуме "Армия-2020".
Палубный вертолет. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.04.2018
10 апреля 2018, 09:31Новое оружие России
Техоблик палубного вертолета "Минога" представят ВМФ в 2019 годуРанее замгендиректора холдинга "Вертолеты России" Андрей Шибитов сообщал журналистам, что в интересах ВМФ ведется разработка нового палубного вертолета на смену Ка-27.
Известно, что у "Миноги" традиционная для камовских машин соосная схема расположения несущих винтов. Эта конструкция отлично зарекомендовала себя на других российских вертолетах, в том числе "сухопутных" Ка-50 и Ка-52. При обычной схеме машина в воздухе постоянно доворачивает в ту сторону, в которую вращается ее несущий винт. Чтобы это компенсировать, на хвостовую балку устанавливают дополнительный рулевой винт. Камовским вертолетам такое не требуется. Их несущие винты вращаются в противоположные стороны. Это значительно упрощает механику, снижает уязвимость машины, повышает маневренность. И, что немаловажно для палубной авиации, уменьшает габариты фюзеляжа.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВертолеты Ка-27ПС рядом с тяжелым авианесущим крейсером (ТАВКР) "Адмирал Кузнецов"
Вертолеты Ка-27ПС рядом с тяжёлым авианесущим крейсером (ТАВКР) Адмирал Кузнецов - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Вертолеты Ка-27ПС рядом с тяжелым авианесущим крейсером (ТАВКР) "Адмирал Кузнецов"
По мнению специалистов, "Минога" будет очень компактной. Благодаря широкому применению в конструкции композитных материалов взлетный вес не превысит шести-семи тонн — в два раза меньше, чем у Ка-27. Это позволит размещать на кораблях больше вертолетов, а также расширит список "вымпелов", на которых "Минога" сможет базироваться.
Силовая установка — два газотурбинных двигателя ТВ7-117ВК мощностью по три тысячи лошадиных сил каждый. Такие ставят на более тяжелые вертолеты Ми-28, Ка-50 и Ка-52. "Минога" сможет развивать скорость до 300 километров в час — для противолодочной машины более чем достаточно.

Универсальный боец

Вертолет получит самое передовое бортовое радиоэлектронное оборудование. Специально под него в нижегородском НПП "Полет" создали перспективный комплекс связи, дающий высокую оперативность передачи информации на всех этапах полета и во всех видах боевых действий. Новая цифровая аппаратура обеспечит полную интеграцию "Миноги" в автоматизированные системы управления войсками, а это — одно из основных требований к военной технике XXI века.
Ударный вертолет Ка-52 Аллигатор на командно-штабных учениях Кавказ-2020 - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 11:31Сказано в эфире
Военный эксперт назвал преимущества боевого вертолета Ка-52МРазработка модернизированного боевого вертолета Ка-52М завершится в 2022 году. В эфире радио Sputnik член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский обратил внимание на уникальные возможности боевой машины.
Данных по вооружению в открытых источниках пока нет. Вероятнее всего, "Минога", как и Ка-27, получит перспективные авиационные противолодочные ракеты, малогабаритные торпеды и ориентирные морские бомбы. Боевая машина пригодится не только для выслеживания и уничтожения субмарин — минувшим летом в "Вертолетах России" сообщили, что эту универсальную платформу можно быстро трансформировать под любые варианты использования.
Таким образом, "Минога" сможет заменить все три версии Ка-27 — противолодочную, поисково-спасательную и транспортно-боевую. Ранее Сергей Михеев также говорил, что не исключает создания беспилотной модификации — нужно лишь пожелание заказчика.

Подводная угроза

В том, что "Минога" превзойдет предшественников по всем боевым характеристикам, сомневаться не приходится. Камовцы разработали для Военно-морского флота более десятка различных моделей вертолетов и накопили огромный опыт.
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПротиволодочный вертолет Ка-27 ПЛ во время генеральной репетиции военно-морского парада
Противолодочный вертолет Ка-27 ПЛ во время генеральной репетиции военно-морского парада - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Противолодочный вертолет Ка-27 ПЛ во время генеральной репетиции военно-морского парада
На сегодня в авиации ВМФ числятся около шести десятков противолодочных Ка-27 и Ка-27М, 16 поисково-спасательных Ка-27ПС, 28 транспортно-боевых Ка-29, а также несколько машин радиолокационного дозора Ка-31. Эти вертолеты способны вести разведку, высаживать на побережье десант и поддерживать его огнем, спасать сбитых над морем летчиков, выслеживать подводные лодки противника и решать множество других оперативно-тактических задач.
Надо сказать, что противолодочные модификации винтокрылых машин в последние годы все более актуальны. В Пентагоне неоднократно выражали намерение серьезно реструктурировать Военно-морские силы: сократить число авианосцев и крупных боевых кораблей, сделав ставку на небольшие "вымпела", безэкипажные платформы и подводные лодки. В США полным ходом идет разработка малошумных стратегических атомоходов класса "Колумбия". Их отслеживание и — в случае обострения обстановки — уничтожение станут основными задачами российской противолодочной авиации.
Вертолет Ка-52 Аллигатор - РИА Новости, 1920, 12.11.2017
12 ноября 2017, 08:00
Соосная схема. Зачем вертолетам Камова два несущих винта
Пока за борьбу с подлодками в ВМФ отвечают Ка-27 и модернизированные Ка-27М. Их производят с 1980-го. На борту установлен поисково-прицельный комплекс из четырех подсистем: гидроакустической, радиолокационной, информационно-вычислительной и индикации навигационно-тактической обстановки.
Действуют такие машины обычно парами. Одна ведет поиск подлодки с помощью бортовой РЛС, опускаемой гидроакустической станции и сбрасываемых гидроакустических буев. Вторая атакует обнаруженную субмарину противолодочными ракетами АПР-2 или АПР-3, унифицированной малогабаритной торпедой УМГТ-1, а также морскими бомбами ОМАБ-25-12Д или ОМАБ-25-8Н. Одна пара Ка-27 закрывает около двух тысяч квадратных километров акватории.
 
Обсудить9
Игорь Кожин (генерал-майор)Сергей МихеевВертолеты РоссииКа-27Ка-50 "Черная акула"Ка-52 "Аллигатор"КамовМинистерство обороны СШАСШАБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Россия планирует отправить миссию по поиску жизни на Венере
02:24Эксперт рассказал о настройках на смартфоне, которые опасно трогать
02:23Назван победитель шоу "Голос 60+"
02:19В Киеве заявили об ударе по обороноспособности Украины
02:18Эксперт рассказал, кому нельзя давать согласие на обработку личных данных
02:05Агроном назвала полезные свойства пальмового масла
01:46Трамп опубликовал видеообращение
01:37Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления
01:35В новой российской космической станции будут места для четырех туристов
00:37Кадыров прокомментировал драку в Крыму с участием жителя Чечни
00:27Заразившийся коронавирусом Трамп будет доставлен в военный госпиталь
00:21Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России
00:11Камера GoPro сняла "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" на МКС
23:21Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса
23:15В севшем перед крушением Ан-26 самолете был сын командующего ВВС Украины
23:11Турист из Чечни убил крымского спортсмена одним ударом
23:11Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
23:07Число умерших от COVID-19 в Москве впервые с июля превысило 30 человек
22:56При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
22:53В Чехии во время голосования на выборах умер член избиркома
Лента новостейМолния