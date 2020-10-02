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https://ria.ru/20201002/medvedi-1578085019.html
На Камчатке медвежонка-сироту спасли от матерого медведя
Два одиноких медвежонка вышли в село на Камчатке, одного из них задрал взрослый медведь, второго охотнадзор спас и перевез к Южно-Камчатскому заказнику,... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T08:35
2020-10-02T11:22
медведи
камчатский край
общество
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 2 окт — РИА Новости.</strong> Два одиноких медвежонка вышли в село на <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj" target="_blank">Камчатке</a>, одного из них задрал взрослый <a href="https://ria.ru/keyword_medvedi" target="_blank">медведь</a>, второго охотнадзор спас и перевез к Южно-Камчатскому заказнику, сообщает в пятницу региональное агентство лесного хозяйства и охраны животного мира."Через социальные сети была получена информация о нахождении на территории села двух одиноких медвежат. Вечером 29 сентября на место прибыл инспектор службы по охране животного мира. К сожалению, в ночь с 29 на 30 сентября на крики медвежат из леса вышел матерый шестилетний медведь. Агрессивный медведь был отстрелен инспектором, но одного медвежонка он успел задрать", — говорится в сообщении.Обсуждался вопрос размещения медвежонка в Елизовском зоопарке, но там пока такой возможности нет. Было решено усыпить и вывезти зверя на границу с Южно-Камчатским заказником в расчете на то, что его примет в семью другая медведица. Операция прошла 30 сентября.В <a href="https://www.instagram.com/agleshoz41/" target="_blank" rel="nofollow noopener">инстаграм-аккаунте</a> агентства опубликованы фото и видео, на которых медвежонок приходит в себя после наркоза на новом месте обитания.
https://ria.ru/20200918/medvezhonok-1577419977.html
Всего было три медведя. Если бы люди не влезли, то остался бы один взрослый медведь, который дал бы потомство. А так и трех всеравно остался один, но маленький. Кого спасли то? Популяция не увеличена.
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камчатский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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медведи, камчатский край, общество

На Камчатке медвежонка-сироту спасли от матерого медведя

08:35 02.10.2020 (обновлено: 11:22 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБурый медвежонок, родившийся в январе у медведей Вали и Лехи, в вольере Новосибирского зоопарка
Бурый медвежонок, родившийся в январе у медведей Вали и Лехи, в вольере Новосибирского зоопарка - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 2 окт — РИА Новости. Два одиноких медвежонка вышли в село на Камчатке, одного из них задрал взрослый медведь, второго охотнадзор спас и перевез к Южно-Камчатскому заказнику, сообщает в пятницу региональное агентство лесного хозяйства и охраны животного мира.
"Через социальные сети была получена информация о нахождении на территории села двух одиноких медвежат. Вечером 29 сентября на место прибыл инспектор службы по охране животного мира. К сожалению, в ночь с 29 на 30 сентября на крики медвежат из леса вышел матерый шестилетний медведь. Агрессивный медведь был отстрелен инспектором, но одного медвежонка он успел задрать", — говорится в сообщении.
Детеныш гималайского медведя в вольере Приморского сафари-парка - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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В Приморском лесу медвежонок увязался за семьей и оказался под защитой
Обсуждался вопрос размещения медвежонка в Елизовском зоопарке, но там пока такой возможности нет. Было решено усыпить и вывезти зверя на границу с Южно-Камчатским заказником в расчете на то, что его примет в семью другая медведица. Операция прошла 30 сентября.
В инстаграм-аккаунте агентства опубликованы фото и видео, на которых медвежонок приходит в себя после наркоза на новом месте обитания.
 
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медведиКамчатский крайОбщество
 
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