https://ria.ru/20201002/medved-1578119124.html
Врачи рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего при нападении медведя
Ребенок, пострадавший при нападении медведя в цирке в подмосковном Реутове, находится в удовлетворительном состоянии, его перевели в московскую больницу,... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T16:45
2020-10-02T16:45
2020-10-02T16:54
следственный комитет россии (ск рф)
реутов
медведь
происшествия
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Ребенок, пострадавший при нападении медведя в цирке в подмосковном Реутове, находится в удовлетворительном состоянии, его перевели в московскую больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Балашихинской областной больницы.Ранее подмосковный главк <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ сообщил о проверке после нападения медведя на дрессировщика и его сына в цирке в <a href="http://ria.ru/location_Reutov/" target="_blank" data-auto="true">Реутове</a>, где зверь стащил намордник по пути к клетке после выступления. В пресс-службе горадминистрации РИА Новости пояснили, что медведь напал на дрессировщика, отреагировав на появившуюся на улице собаку."Мальчик находится в удовлетворительном состоянии, его перевели в московское медучреждение", - сказал собеседник агентства.По информации администрации Реутова, размещение цирка с местными властями не было согласовано.
https://ria.ru/20200930/kamchatka-1577985615.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), реутов, медведь, происшествия