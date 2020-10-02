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Врачи рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего при нападении медведя
Ребенок, пострадавший при нападении медведя в цирке в подмосковном Реутове, находится в удовлетворительном состоянии, его перевели в московскую больницу,... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T16:45
2020-10-02T16:54
следственный комитет россии (ск рф)
реутов
медведь
происшествия
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Ребенок, пострадавший при нападении медведя в цирке в подмосковном Реутове, находится в удовлетворительном состоянии, его перевели в московскую больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Балашихинской областной больницы.Ранее подмосковный главк <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ сообщил о проверке после нападения медведя на дрессировщика и его сына в цирке в <a href="http://ria.ru/location_Reutov/" target="_blank" data-auto="true">Реутове</a>, где зверь стащил намордник по пути к клетке после выступления. В пресс-службе горадминистрации РИА Новости пояснили, что медведь напал на дрессировщика, отреагировав на появившуюся на улице собаку."Мальчик находится в удовлетворительном состоянии, его перевели в московское медучреждение", - сказал собеседник агентства.По информации администрации Реутова, размещение цирка с местными властями не было согласовано.
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следственный комитет россии (ск рф), реутов, медведь, происшествия

Врачи рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего при нападении медведя

16:45 02.10.2020 (обновлено: 16:54 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Ребенок, пострадавший при нападении медведя в цирке в подмосковном Реутове, находится в удовлетворительном состоянии, его перевели в московскую больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Балашихинской областной больницы.
Ранее подмосковный главк СК РФ сообщил о проверке после нападения медведя на дрессировщика и его сына в цирке в Реутове, где зверь стащил намордник по пути к клетке после выступления. В пресс-службе горадминистрации РИА Новости пояснили, что медведь напал на дрессировщика, отреагировав на появившуюся на улице собаку.
"Мальчик находится в удовлетворительном состоянии, его перевели в московское медучреждение", - сказал собеседник агентства.
По информации администрации Реутова, размещение цирка с местными властями не было согласовано.
Камчатские медведи - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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Следственный комитет России (СК РФ)РеутовмедведьПроисшествия
 
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