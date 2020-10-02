https://ria.ru/20201002/medved-1578119124.html

Врачи рассказали о состоянии ребенка, пострадавшего при нападении медведя

Ребенок, пострадавший при нападении медведя в цирке в подмосковном Реутове, находится в удовлетворительном состоянии, его перевели в московскую больницу,... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T16:45

2020-10-02T16:45

2020-10-02T16:54

следственный комитет россии (ск рф)

реутов

медведь

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155644/77/1556447772_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_b5414a40bd9b13d31339e4c31d8a48b1.jpg

<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Ребенок, пострадавший при нападении медведя в цирке в подмосковном Реутове, находится в удовлетворительном состоянии, его перевели в московскую больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Балашихинской областной больницы.Ранее подмосковный главк <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ сообщил о проверке после нападения медведя на дрессировщика и его сына в цирке в <a href="http://ria.ru/location_Reutov/" target="_blank" data-auto="true">Реутове</a>, где зверь стащил намордник по пути к клетке после выступления. В пресс-службе горадминистрации РИА Новости пояснили, что медведь напал на дрессировщика, отреагировав на появившуюся на улице собаку."Мальчик находится в удовлетворительном состоянии, его перевели в московское медучреждение", - сказал собеседник агентства.По информации администрации Реутова, размещение цирка с местными властями не было согласовано.

https://ria.ru/20200930/kamchatka-1577985615.html

реутов

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), реутов, медведь, происшествия