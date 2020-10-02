https://ria.ru/20201002/medved-1578110367.html

В Башкирии грибники обнаружили истощенного медведя, запертого в клетке

Сотрудники Министерства природы Башкирии выехали в лес в Ишимбайском районе, где обнаружили истощенного медведя, запертого в клетке, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T14:48

2020-10-02T14:48

2020-10-02T15:52

республика башкортостан

ишимбайский район

происшествия

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<strong>УФА, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Сотрудники Министерства природы <a href="https://ria.ru/location_Bashkirija/" target="_blank">Башкирии</a> выехали в лес в <a href="http://ria.ru/location_Ishimbajjskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ишимбайском районе</a>, где обнаружили истощенного медведя, запертого в клетке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Как сообщает агентство <a href="https://www.bashinform.ru/" target="_blank">Башинформ</a>, грибники случайно набрели на небольшую клетку с медведем недалеко от деревни Новоивановка.Животное сильно истощено и находится в стрессе. Волонтеры утверждают, что медведь живет там более десяти лет. Также есть информация, что в клетке держали еще одного медведя, но он недавно умер от голода.По словам женщины, которая нашла клетку, хозяйка заявляет, что медведя нечем кормить. Его подкармливают тем, что привезут люди. Полицейские, которым сообщили о произошедшем, говорят, что забрать медведя некуда, так как питомники и зоопарки переполнены.

https://ria.ru/20201002/medvedi-1578085019.html

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республика башкортостан

ишимбайский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, ишимбайский район, происшествия