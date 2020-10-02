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https://ria.ru/20201002/medved-1578110367.html
В Башкирии грибники обнаружили истощенного медведя, запертого в клетке
Сотрудники Министерства природы Башкирии выехали в лес в Ишимбайском районе, где обнаружили истощенного медведя, запертого в клетке, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T14:48
2020-10-02T15:52
республика башкортостан
ишимбайский район
происшествия
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<strong>УФА, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Сотрудники Министерства природы <a href="https://ria.ru/location_Bashkirija/" target="_blank">Башкирии</a> выехали в лес в <a href="http://ria.ru/location_Ishimbajjskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ишимбайском районе</a>, где обнаружили истощенного медведя, запертого в клетке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Как сообщает агентство <a href="https://www.bashinform.ru/" target="_blank">Башинформ</a>, грибники случайно набрели на небольшую клетку с медведем недалеко от деревни Новоивановка.Животное сильно истощено и находится в стрессе. Волонтеры утверждают, что медведь живет там более десяти лет. Также есть информация, что в клетке держали еще одного медведя, но он недавно умер от голода.По словам женщины, которая нашла клетку, хозяйка заявляет, что медведя нечем кормить. Его подкармливают тем, что привезут люди. Полицейские, которым сообщили о произошедшем, говорят, что забрать медведя некуда, так как питомники и зоопарки переполнены.
https://ria.ru/20201002/medvedi-1578085019.html
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республика башкортостан
ишимбайский район
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республика башкортостан, ишимбайский район, происшествия

В Башкирии грибники обнаружили истощенного медведя, запертого в клетке

14:48 02.10.2020 (обновлено: 15:52 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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УФА, 2 окт — РИА Новости. Сотрудники Министерства природы Башкирии выехали в лес в Ишимбайском районе, где обнаружили истощенного медведя, запертого в клетке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Специалисты выехали на место, чтобы выяснить подробности ситуации с медведем. Результаты проверки сообщим позднее", — сказали РИА Новости в пресс-службе Минприроды.

Как сообщает агентство Башинформ, грибники случайно набрели на небольшую клетку с медведем недалеко от деревни Новоивановка.
Животное сильно истощено и находится в стрессе. Волонтеры утверждают, что медведь живет там более десяти лет. Также есть информация, что в клетке держали еще одного медведя, но он недавно умер от голода.
По словам женщины, которая нашла клетку, хозяйка заявляет, что медведя нечем кормить. Его подкармливают тем, что привезут люди. Полицейские, которым сообщили о произошедшем, говорят, что забрать медведя некуда, так как питомники и зоопарки переполнены.
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Республика БашкортостанИшимбайский районПроисшествия
 
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