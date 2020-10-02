https://ria.ru/20201002/maski-1578129563.html

В Подмосковье будут фотографировать пассажиров без масок в транспорте

Водителей общественного транспорта Подмосковья обязали делать ежедневные фотоотчеты на предмет соблюдения пассажирами масочного режима, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T19:19

2020-10-02T19:19

2020-10-02T19:19

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 2 окт – РИА Новости.</strong> Водителей общественного транспорта <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> обязали делать ежедневные фотоотчеты на предмет соблюдения пассажирами масочного режима, сообщает пресс-служба регионального минтранса."Помимо ежедневных рейдов в общественном транспорте, для более оперативного контроля за соблюдением масочного режима в регионе было создано специальное мобильное приложение. Водитель должен проводить фотофиксацию пассажиров в салоне дважды в день: в утренний и вечерний часы пик", - говорится в сообщении.Первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова пояснила, что водитель загружает фото в приложение, а сотрудники центра управления регионом проверяют, соблюдают ли пассажиры масочный режим."Если пассажиры не надевают маски во время поездки, на маршрут осуществляется выездная проверка", - подчеркнула Кротова, слова которой приводятся в сообщении.Ранее губернатор Подмосковья <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> подписал постановление, согласно которому в регионе усилен контроль за ношением масок в общественных местах и в транспорте. За нарушение требования граждане заплатят штраф в размере 5 тысяч рублей.

Вадим Антонов а вот это кажись уженезаконно 14

Андрей Дашков Правовое государство 12

10

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество