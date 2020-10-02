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В Подмосковье будут фотографировать пассажиров без масок в транспорте
Водителей общественного транспорта Подмосковья обязали делать ежедневные фотоотчеты на предмет соблюдения пассажирами масочного режима, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T19:19
2020-10-02T19:19
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт – РИА Новости.</strong> Водителей общественного транспорта <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> обязали делать ежедневные фотоотчеты на предмет соблюдения пассажирами масочного режима, сообщает пресс-служба регионального минтранса."Помимо ежедневных рейдов в общественном транспорте, для более оперативного контроля за соблюдением масочного режима в регионе было создано специальное мобильное приложение. Водитель должен проводить фотофиксацию пассажиров в салоне дважды в день: в утренний и вечерний часы пик", - говорится в сообщении.Первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова пояснила, что водитель загружает фото в приложение, а сотрудники центра управления регионом проверяют, соблюдают ли пассажиры масочный режим."Если пассажиры не надевают маски во время поездки, на маршрут осуществляется выездная проверка", - подчеркнула Кротова, слова которой приводятся в сообщении.Ранее губернатор Подмосковья <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> подписал постановление, согласно которому в регионе усилен контроль за ношением масок в общественных местах и в транспорте. За нарушение требования граждане заплатят штраф в размере 5 тысяч рублей.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье будут фотографировать пассажиров без масок в транспорте

19:19 02.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРазмещение наклейки на электробусе, напоминающей о необходимости носить маски и перчатки в транспорте Москвы
Размещение наклейки на электробусе, напоминающей о необходимости носить маски и перчатки в транспорте Москвы - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Водителей общественного транспорта Подмосковья обязали делать ежедневные фотоотчеты на предмет соблюдения пассажирами масочного режима, сообщает пресс-служба регионального минтранса.
"Помимо ежедневных рейдов в общественном транспорте, для более оперативного контроля за соблюдением масочного режима в регионе было создано специальное мобильное приложение. Водитель должен проводить фотофиксацию пассажиров в салоне дважды в день: в утренний и вечерний часы пик", - говорится в сообщении.
Первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова пояснила, что водитель загружает фото в приложение, а сотрудники центра управления регионом проверяют, соблюдают ли пассажиры масочный режим.
"Если пассажиры не надевают маски во время поездки, на маршрут осуществляется выездная проверка", - подчеркнула Кротова, слова которой приводятся в сообщении.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому в регионе усилен контроль за ношением масок в общественных местах и в транспорте. За нарушение требования граждане заплатят штраф в размере 5 тысяч рублей.
Правила использования одноразовых медицинских масок - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
25 марта, 11:17Инфографика
Медицинские маски: инструкция по применению
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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