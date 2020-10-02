https://ria.ru/20201002/lukashenko-1578094416.html

В Кремле оценили отсутствие Лукашенко в санкционном списке Евросоюза

В случае, если бы президент Белоруссии Александр Лукашенко попал в санкционный список ЕС, это исключило бы все контакты со страной, в том числе возможности... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T11:25

2020-10-02T11:25

2020-10-02T11:25

протесты в белоруссии

евросовет

шарль мишель

александр лукашенко

евросоюз

дмитрий песков

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> В случае, если бы президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> попал в санкционный список ЕС, это исключило бы все контакты со страной, в том числе возможности обсуждения вопросов, интересующих обе стороны, заявил пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, назвав позитивным решение ЕС не включать Лукашенко в санкционный список."Безусловно, это лишило бы ЕС возможности поддерживать диалог с Белоруссией, в том числе и в интересах обсуждения тех тем, которые интересуют обе стороны. Поэтому, скорее позитивное", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле позитивным, что Лукашенко не попал в список белорусских лидеров, в отношении которых ЕС вводит санкции.Представитель Кремля отметил, что в целом Россия негативно относится к любым санкционным проявлениям.Раннее глава <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> имплементирует санкции по ситуации в Белоруссии, в списке для наложения ограничений примерно 40 лиц.

https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578094236.html

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросовет, шарль мишель, александр лукашенко, евросоюз, дмитрий песков, белоруссия, в мире