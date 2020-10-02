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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201002/lukashenko-1578094416.html
В Кремле оценили отсутствие Лукашенко в санкционном списке Евросоюза
В случае, если бы президент Белоруссии Александр Лукашенко попал в санкционный список ЕС, это исключило бы все контакты со страной, в том числе возможности... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:25
2020-10-02T11:25
протесты в белоруссии
евросовет
шарль мишель
александр лукашенко
евросоюз
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> В случае, если бы президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> попал в санкционный список ЕС, это исключило бы все контакты со страной, в том числе возможности обсуждения вопросов, интересующих обе стороны, заявил пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, назвав позитивным решение ЕС не включать Лукашенко в санкционный список."Безусловно, это лишило бы ЕС возможности поддерживать диалог с Белоруссией, в том числе и в интересах обсуждения тех тем, которые интересуют обе стороны. Поэтому, скорее позитивное", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле позитивным, что Лукашенко не попал в список белорусских лидеров, в отношении которых ЕС вводит санкции.Представитель Кремля отметил, что в целом Россия негативно относится к любым санкционным проявлениям.Раннее глава <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> имплементирует санкции по ситуации в Белоруссии, в списке для наложения ограничений примерно 40 лиц.
https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578094236.html
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евросовет, шарль мишель, александр лукашенко, евросоюз, дмитрий песков, белоруссия, в мире

В Кремле оценили отсутствие Лукашенко в санкционном списке Евросоюза

11:25 02.10.2020
 
© REUTERS / BelTA/Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© REUTERS / BelTA/Nikolai Petrov
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В случае, если бы президент Белоруссии Александр Лукашенко попал в санкционный список ЕС, это исключило бы все контакты со страной, в том числе возможности обсуждения вопросов, интересующих обе стороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, назвав позитивным решение ЕС не включать Лукашенко в санкционный список.
"Безусловно, это лишило бы ЕС возможности поддерживать диалог с Белоруссией, в том числе и в интересах обсуждения тех тем, которые интересуют обе стороны. Поэтому, скорее позитивное", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле позитивным, что Лукашенко не попал в список белорусских лидеров, в отношении которых ЕС вводит санкции.
Представитель Кремля отметил, что в целом Россия негативно относится к любым санкционным проявлениям.
Раннее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз имплементирует санкции по ситуации в Белоруссии, в списке для наложения ограничений примерно 40 лиц.
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Протесты в БелоруссииЕвросоветШарль МишельАлександр ЛукашенкоЕвросоюзДмитрий ПесковБелоруссияВ мире
 
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