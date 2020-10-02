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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201002/lockdown-1578118743.html
В ВОЗ предостерегли Россию от повторного карантина из-за коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович призвала избегать повторного введения жестких ограничений из-за распространения... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T16:36
2020-10-02T18:41
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
воз
москва
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Представитель <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">Всемирной организации здравоохранения </a>в России <a href="http://ria.ru/person_melita-vuynovich/" target="_blank" data-auto="true">Мелита Вуйнович</a> призвала избегать повторного введения жестких ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.По ее словам, локдауны парализуют экономику, а также систему здравоохранения, из-за чего возникают проблемы с лечением других болезней — сердечно-сосудистых, онкологических, диабета. Помимо этого, идет давление на психику людей.Накануне мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> назвал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 близкой к критичной и заявил, что в случае если не удастся остановить прирост заразившихся, властям придется ввести жесткие ограничения.Он обязал московские компании и предприятия, кроме медицинских, оборонных, а также "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей, с 5 по 28 октября перевести не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы. Помимо них, на удаленку отправятся работники старше 65 лет и имеющие хронические заболевания (им рекомендовали по возможности не покидать дома и сократить число контактов).Школьные каникулы при этом продлятся как минимум две недели — с 5 по 18 октября. Решение о возвращении московских учеников в образовательные учреждения будут принимать в зависимости от эпидемиологической ситуации.По последним данным, с начала пандемии коронавирусом заразились более 34 миллионов человек во всем мире. Свыше миллиона погибли. Наиболее подвержены инфекции <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилия</a>. В России выявлено почти 1,2 миллиона случаев заболевания. Более 970 тысяч человек выздоровели, 21 тысяча скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201001/ogranicheniya-1578068589.html
https://ria.ru/20201002/pobeda-1578116716.html
может, Россия сама разберется? без совеотчиков?
363
У некоторых страдает психика, а некоторым дома хорошо
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россия
москва
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мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, воз, москва

В ВОЗ предостерегли Россию от повторного карантина из-за коронавируса

16:36 02.10.2020 (обновлено: 18:41 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПустынная Красная площадь в Москве во время режима самоизоляции жителей
Пустынная Красная площадь в Москве во время режима самоизоляции жителей - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович призвала избегать повторного введения жестких ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.

"Реакция на пандемию в октябре — она не такая, как в феврале. Потому что мы знаем вирус, мы хорошо понимаем, как он себя ведет, поэтому мы можем давить на него, но сохранять при этом социально-экономическую жизнь", — сказала Вуйнович в интервью Forbes.

По ее словам, локдауны парализуют экономику, а также систему здравоохранения, из-за чего возникают проблемы с лечением других болезней — сердечно-сосудистых, онкологических, диабета. Помимо этого, идет давление на психику людей.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 близкой к критичной и заявил, что в случае если не удастся остановить прирост заразившихся, властям придется ввести жесткие ограничения.
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Он обязал московские компании и предприятия, кроме медицинских, оборонных, а также "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей, с 5 по 28 октября перевести не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы. Помимо них, на удаленку отправятся работники старше 65 лет и имеющие хронические заболевания (им рекомендовали по возможности не покидать дома и сократить число контактов).
Школьные каникулы при этом продлятся как минимум две недели — с 5 по 18 октября. Решение о возвращении московских учеников в образовательные учреждения будут принимать в зависимости от эпидемиологической ситуации.
По последним данным, с начала пандемии коронавирусом заразились более 34 миллионов человек во всем мире. Свыше миллиона погибли. Наиболее подвержены инфекции США, Индия и Бразилия. В России выявлено почти 1,2 миллиона случаев заболевания. Более 970 тысяч человек выздоровели, 21 тысяча скончались.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВОЗМосква
 
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