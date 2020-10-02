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Посол России резко ответил на выпад главы МИД Литвы
Посол России в Литве Александр Удальцов назвал "убогими и неприемлемыми" принципы главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса в отношениях с РФ, отметив, что литовские... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T17:50
2020-10-02T20:41
россия
линас линкявичюс
мид литвы
литва
сергей удальцов
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Посол России в Литве <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Udalcov" target="_blank">Александр Удальцов</a> назвал "убогими и неприемлемыми" принципы главы МИД Литвы <a href="https://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus" target="_blank">Линаса Линкявичюса</a> в отношениях с РФ, отметив, что литовские власти разрушили практически все основные механизмы сотрудничества или взаимодействия.Как пишет еженедельник "<a href="https://www.nedelia.lt/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Экспресс-неделя</a>", глава МИД Литвы в интервью литовскому порталу "15 минут" сформулировал общие с коллегами по ЕС принципы в отношениях с Россией: "избирательное сотрудничество, санкции и общение с гражданским обществом".Он уточнил, что не работает, в частности, межправительственная комиссия по торгово-экономическим, научно-техническим, гуманитарным и культурным связям, литовскую часть которой возглавляет тот же Линкявичюс. "Не работает и совет по долгосрочному сотрудничеству между региональными и местными властями Калининградской области Российской Федерации и Литовской Республики, который, замечу, с литовской стороны возглавляет заместитель министра иностранных дел. Не будет преувеличением сказать, что отношения между нашими странами стали заложником не в последнюю очередь деятельности МИД Литвы", - добавил Удальцов.При этом посол отметил, что все же определенные контакты существуют в ряде сфер на межведомственном уровне. "Впрочем, оборвать все связи двух соседних стран, сохраняющие большое количество различных спаек, просто невозможно. Напомню, что, несмотря на последовательную линию официального Вильнюса на дистанцирование от России по всем направлениям, наша страна по-прежнему остается литовским торгово-экономическим партнером номер один. Литва же занимает во внешнеторговом обороте РФ лишь 0,6%. В целом могу уверенно сказать: от отсутствия диалога и умышленного осложнения двусторонних связей больше пострадала сама литовская сторона. Политиканство всегда имеет свою цену и последствия", - подчеркнул Удальцов.Он добавил, что для того, чтобы происходили позитивные изменения в отношениях двух стран, необходим соответствующий настрой обеих сторон. "У нас он пока присутствует. Говорю "пока", потому что линия поведения партнеров может повлиять на живучесть этого термина. А вот у литовской стороны такого настроя не наблюдается. Партнеры употребляют такие понятия, как "избирательное сотрудничество" и тут же "санкции". То есть нам говорят: там, где нам выгодно, мы, так и быть, будем взаимодействовать, а по другим "неинтересным" для нас аспектам станем применять рестриктивные меры. Прямо какая-то колониальная концепция, не позволяющая обеспечивать баланс интересов", - отметил посол.
https://ria.ru/20200907/belorussiya-1576899375.html
https://ria.ru/20200723/1574814401.html
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россия
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россия, линас линкявичюс, мид литвы, литва, сергей удальцов, в мире

Посол России резко ответил на выпад главы МИД Литвы

17:50 02.10.2020 (обновлено: 20:41 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийГород Вильнюс
Город Вильнюс - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Посол России в Литве Александр Удальцов назвал "убогими и неприемлемыми" принципы главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса в отношениях с РФ, отметив, что литовские власти разрушили практически все основные механизмы сотрудничества или взаимодействия.
Как пишет еженедельник "Экспресс-неделя", глава МИД Литвы в интервью литовскому порталу "15 минут" сформулировал общие с коллегами по ЕС принципы в отношениях с Россией: "избирательное сотрудничество, санкции и общение с гражданским обществом".

"Названные вами "принципы Линкявичюса", касающиеся отношений с нашей страной, я бы назвал убогими, недальновидными и неприемлемыми для нас. Впрочем, от их автора ничего иного ожидать не приходится. Во-вторых, мы не сторонники диалога ради диалога. Литовские власти разрушили практически все основные механизмы сотрудничества или взаимодействия, изображая это как своего рода "наказание России", - заявил посол в интервью "Экспресс-неделе", которое выложено на сайте посольства РФ.

Он уточнил, что не работает, в частности, межправительственная комиссия по торгово-экономическим, научно-техническим, гуманитарным и культурным связям, литовскую часть которой возглавляет тот же Линкявичюс. "Не работает и совет по долгосрочному сотрудничеству между региональными и местными властями Калининградской области Российской Федерации и Литовской Республики, который, замечу, с литовской стороны возглавляет заместитель министра иностранных дел. Не будет преувеличением сказать, что отношения между нашими странами стали заложником не в последнюю очередь деятельности МИД Литвы", - добавил Удальцов.
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При этом посол отметил, что все же определенные контакты существуют в ряде сфер на межведомственном уровне. "Впрочем, оборвать все связи двух соседних стран, сохраняющие большое количество различных спаек, просто невозможно. Напомню, что, несмотря на последовательную линию официального Вильнюса на дистанцирование от России по всем направлениям, наша страна по-прежнему остается литовским торгово-экономическим партнером номер один. Литва же занимает во внешнеторговом обороте РФ лишь 0,6%. В целом могу уверенно сказать: от отсутствия диалога и умышленного осложнения двусторонних связей больше пострадала сама литовская сторона. Политиканство всегда имеет свою цену и последствия", - подчеркнул Удальцов.
Он добавил, что для того, чтобы происходили позитивные изменения в отношениях двух стран, необходим соответствующий настрой обеих сторон. "У нас он пока присутствует. Говорю "пока", потому что линия поведения партнеров может повлиять на живучесть этого термина. А вот у литовской стороны такого настроя не наблюдается. Партнеры употребляют такие понятия, как "избирательное сотрудничество" и тут же "санкции". То есть нам говорят: там, где нам выгодно, мы, так и быть, будем взаимодействовать, а по другим "неинтересным" для нас аспектам станем применять рестриктивные меры. Прямо какая-то колониальная концепция, не позволяющая обеспечивать баланс интересов", - отметил посол.
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РоссияЛинас ЛинкявичюсМИД ЛитвыЛитваСергей УдальцовВ мире
 
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