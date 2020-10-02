https://ria.ru/20201002/litva-1578123698.html

Посол России резко ответил на выпад главы МИД Литвы

Посол России в Литве Александр Удальцов назвал "убогими и неприемлемыми" принципы главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса в отношениях с РФ, отметив, что литовские... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T17:50

2020-10-02T17:50

2020-10-02T20:41

россия

линас линкявичюс

мид литвы

литва

сергей удальцов

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Посол России в Литве <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Udalcov" target="_blank">Александр Удальцов</a> назвал "убогими и неприемлемыми" принципы главы МИД Литвы <a href="https://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus" target="_blank">Линаса Линкявичюса</a> в отношениях с РФ, отметив, что литовские власти разрушили практически все основные механизмы сотрудничества или взаимодействия.Как пишет еженедельник "<a href="https://www.nedelia.lt/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Экспресс-неделя</a>", глава МИД Литвы в интервью литовскому порталу "15 минут" сформулировал общие с коллегами по ЕС принципы в отношениях с Россией: "избирательное сотрудничество, санкции и общение с гражданским обществом".Он уточнил, что не работает, в частности, межправительственная комиссия по торгово-экономическим, научно-техническим, гуманитарным и культурным связям, литовскую часть которой возглавляет тот же Линкявичюс. "Не работает и совет по долгосрочному сотрудничеству между региональными и местными властями Калининградской области Российской Федерации и Литовской Республики, который, замечу, с литовской стороны возглавляет заместитель министра иностранных дел. Не будет преувеличением сказать, что отношения между нашими странами стали заложником не в последнюю очередь деятельности МИД Литвы", - добавил Удальцов.При этом посол отметил, что все же определенные контакты существуют в ряде сфер на межведомственном уровне. "Впрочем, оборвать все связи двух соседних стран, сохраняющие большое количество различных спаек, просто невозможно. Напомню, что, несмотря на последовательную линию официального Вильнюса на дистанцирование от России по всем направлениям, наша страна по-прежнему остается литовским торгово-экономическим партнером номер один. Литва же занимает во внешнеторговом обороте РФ лишь 0,6%. В целом могу уверенно сказать: от отсутствия диалога и умышленного осложнения двусторонних связей больше пострадала сама литовская сторона. Политиканство всегда имеет свою цену и последствия", - подчеркнул Удальцов.Он добавил, что для того, чтобы происходили позитивные изменения в отношениях двух стран, необходим соответствующий настрой обеих сторон. "У нас он пока присутствует. Говорю "пока", потому что линия поведения партнеров может повлиять на живучесть этого термина. А вот у литовской стороны такого настроя не наблюдается. Партнеры употребляют такие понятия, как "избирательное сотрудничество" и тут же "санкции". То есть нам говорят: там, где нам выгодно, мы, так и быть, будем взаимодействовать, а по другим "неинтересным" для нас аспектам станем применять рестриктивные меры. Прямо какая-то колониальная концепция, не позволяющая обеспечивать баланс интересов", - отметил посол.

https://ria.ru/20200907/belorussiya-1576899375.html

https://ria.ru/20200723/1574814401.html

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россия

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, линас линкявичюс, мид литвы, литва, сергей удальцов, в мире