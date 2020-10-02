https://ria.ru/20201002/litsenziya-1578085706.html

ЦБ отозвал лицензию у Тэмбр-банка

ЦБ РФ с 2 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Тэмбр-банка, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T08:58

2020-10-02T08:58

2020-10-02T08:58

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> РФ с 2 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Тэмбр-банка, говорится в сообщении регулятора.По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 сентября 2020 года занимал 186-е место в банковской системе РФ.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика