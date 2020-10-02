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ЦБ отозвал лицензию у Тэмбр-банка
ЦБ РФ с 2 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Тэмбр-банка, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T08:58
2020-10-02T08:58
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> РФ с 2 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Тэмбр-банка, говорится в сообщении регулятора.По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 сентября 2020 года занимал 186-е место в банковской системе РФ.
россия
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ отозвал лицензию у Тэмбр-банка

08:58 02.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. ЦБ РФ с 2 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Тэмбр-банка, говорится в сообщении регулятора.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 сентября 2020 года занимал 186-е место в банковской системе РФ.
 
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РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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