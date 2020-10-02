https://ria.ru/20201002/limit-1578113875.html
Отменен лимит в 1 миллион рублей на пополнение ПИФов в СберБанк Онлайн
Отменен лимит в 1 млн рублей в сутки при пополнении открытых паевых инвестиционных фондов (ПИФов) в СберБанк Онлайн. Теперь клиенты могут вкладывать в ПИФы до... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T15:34
2020-10-02T15:34
2020-10-02T16:11
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<strong>МОСКВА, 2 окт — АО "Сбербанк Управление Активами".</strong> Отменен лимит в 1 млн рублей в сутки при пополнении открытых паевых инвестиционных фондов (ПИФов) в СберБанк Онлайн. Теперь клиенты могут вкладывать в ПИФы до 30 млн рублей в сутки как при первичной покупке, так и при дальнейшем пополнении.<strong><em>Игорь Мамонтов, директор дивизиона "Инвестиции и накопления" Сбербанка:</em></strong><em>"Мы постоянно собираем обратную связь от клиентов и на основе анализа их потребностей и предпочтений работаем над улучшением наших продуктов и сервисов. Сейчас мы видим оформившийся тренд: клиентам удобнее вкладываться в ПИФы онлайн. Более того, многие из них, особенно в премиальных каналах, готовы инвестировать крупные суммы. Сегодня вложиться в ПИФы онлайн можно от 1 тыс. рублей, а максимальный ежедневный лимит на пополнения увеличен до 30 млн рублей. Таким образом, наш продукт соответствует потребностям самого широкого круга клиента — от тех, кто только осторожно пробует инвестировать небольшие суммы, до тех, кто может и осознанно готов вкладываться по-крупному".</em>Ранее у пользователей СберБанк Онлайн появилась возможность приобретать, докупать и погашать паи 18 открытых ПИФов, открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) с готовой стратегией, а также вложиться в стратегии доверительного управления от Сбер Управление Активами. Для этого нужно нажать на знак "+" в разделе "Инвестиции и пенсии" и выбрать один из предложенных продуктов.Паевые фонды — это доступный способ вложения денег с помощью профессиональных управляющих в ценные бумаги с возможностью получения большего дохода, чем по вкладам. Вложения в такие фонды удобны для тех, кто не готов самостоятельно принимать инвестиционные решения из-за недостатка времени или опыта. Минимальный порог вложений в ПИФы — 1000 рублей.Вкладывать деньги в ПИФы удаленно выгоднее, чем в отделениях: при покупке паев открытых ПИФов в СберБанк Онлайн отменена комиссия за "вход" (надбавка) в размере 1% от суммы инвестирования. Также недавно Сбер Управление Активами снизил комиссии по ряду своих ПИФов. Подробная информация о продуктах управляющей компании и условиях инвестирования — во вкладках соответствующих продуктов в СберБанк Онлайн и на сайте Сбер Управление Активами.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<a href="http://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/" target="_blank">Заявка на размещение пресс-релиза</a>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 2 окт — АО "Сбербанк Управление Активами". Отменен лимит в 1 млн рублей в сутки при пополнении открытых паевых инвестиционных фондов (ПИФов) в СберБанк Онлайн. Теперь клиенты могут вкладывать в ПИФы до 30 млн рублей в сутки как при первичной покупке, так и при дальнейшем пополнении.
Игорь Мамонтов, директор дивизиона "Инвестиции и накопления" Сбербанка:
"Мы постоянно собираем обратную связь от клиентов и на основе анализа их потребностей и предпочтений работаем над улучшением наших продуктов и сервисов. Сейчас мы видим оформившийся тренд: клиентам удобнее вкладываться в ПИФы онлайн. Более того, многие из них, особенно в премиальных каналах, готовы инвестировать крупные суммы. Сегодня вложиться в ПИФы онлайн можно от 1 тыс. рублей, а максимальный ежедневный лимит на пополнения увеличен до 30 млн рублей. Таким образом, наш продукт соответствует потребностям самого широкого круга клиента — от тех, кто только осторожно пробует инвестировать небольшие суммы, до тех, кто может и осознанно готов вкладываться по-крупному".
Ранее у пользователей СберБанк Онлайн появилась возможность приобретать, докупать и погашать паи 18 открытых ПИФов, открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) с готовой стратегией, а также вложиться в стратегии доверительного управления от Сбер Управление Активами. Для этого нужно нажать на знак "+" в разделе "Инвестиции и пенсии" и выбрать один из предложенных продуктов.
Паевые фонды — это доступный способ вложения денег с помощью профессиональных управляющих в ценные бумаги с возможностью получения большего дохода, чем по вкладам. Вложения в такие фонды удобны для тех, кто не готов самостоятельно принимать инвестиционные решения из-за недостатка времени или опыта. Минимальный порог вложений в ПИФы — 1000 рублей.
Вкладывать деньги в ПИФы удаленно выгоднее, чем в отделениях: при покупке паев открытых ПИФов в СберБанк Онлайн отменена комиссия за "вход" (надбавка) в размере 1% от суммы инвестирования. Также недавно Сбер Управление Активами снизил комиссии по ряду своих ПИФов.
Подробная информация о продуктах управляющей компании и условиях инвестирования — во вкладках соответствующих продуктов в СберБанк Онлайн и на сайте Сбер Управление Активами.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.