https://ria.ru/20201002/lagerya-1578106170.html

В Совфеде предложили поддержать льготами детские оздоровительные лагеря

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предлагает правительству предоставить льготы детским оздоровительным лагерям, особенно учитывая ситуацию с... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T13:47

2020-10-02T13:47

2020-10-02T13:47

россия

андрей кутепов

михаил мишустин

общество

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Глава экономического комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kutepov/" target="_blank">Андрей Кутепов</a> предлагает правительству предоставить льготы детским оздоровительным лагерям, особенно учитывая ситуацию с пандемией коронавируса в России, среди мер - оплата 50% услуг ЖКХ и освобождение от налога на имущество организаций в текущем году."Проблемы связаны с тем, что все подготовительные мероприятия по приему детей летом начинаются с осени предшествующего года, оплата путевки родителями происходит в период март-май, а детей принимают в период июнь-август. Такой разрыв сроков между периодом, когда необходимо производить затраты на подготовку, и периодом фактического приема детей, в условиях пандемии приводит отрасль организованного детского отдыха к кризису", - говорится в письме Кутепова на имя главы кабмина <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мишустина</a>. Документ есть в распоряжении РИА Новости.По словам сенатора, весенние смены во многих круглогодичных лагерях не открылись в связи с режимом повышенной готовности в регионах. При этом лагеря также проводили работу по подготовке территории к приему детей, родители бронировали путевки, за которые потом организациям отдыха пришлось возвращать деньги или переносить бронь на другие смены."Такая ситуация обозначила необходимость разделения денежных средств на подготовку лагеря к сезону и сумм, поступающих от родителей за оплату путевок, особенно в периоды действия аналогичных пандемии обстоятельств. Необходим механизм, при котором детские оздоровительные лагеря будут получать денежные средства на подготовку лагеря к сезону не от родителей или туристических фирм, а из других источников", - полагает законодатель.По его словам, такой порядок будет обеспечивать возможность возврата организацией отдыха детей денежных средств, если отдых ребенка не состоялся. При этом в настоящее время сфера детского отдыха оказалась не учтенной в тех мерах поддержки, которые предусмотрены в <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. "Смежными пострадавшими отраслями в этом вопросе является транспортная отрасль, образование, организации туризма, не являющиеся организациями летнего оздоровительного отдыха, но обеспечивающие заполняемость указанных организаций", - добавил он.Из тех мер, которые фактически удалось получить организациям в сфере организации детского летнего отдыха, обозначена только субсидия на сохранение штатной численности в размере 12130 рублей на каждого сотрудника. Льготные кредиты под 0% удалось получить одной организации из 10, а кредит под 2% не удалось получить никому из опрошенных организаций, уточнил Кутепов.Таким образом, необходимо срочное реагирование на сложившуюся ситуацию, связанную с необходимостью возврата организациями отдыха детей денежных средств за путевки, по которым дети не смогли выехать в оздоровительные лагеря на летний отдых, в том числе и в другие регионы, полагает сенатор."Одновременно с этим необходимо рассмотреть предоставление детским оздоровительным лагерям в 2020 году таких мер поддержки как: оплата 50% услуг ЖКХ; освобождение налога на имущество организаций; субсидия на мероприятия по подготовке летних оздоровительных лагерей к летнему сезону 2020 (плановый ремонт, закупка оборудования)", - говорится в документе.В сфере организации детского и семейного отдыха для всех организаций необходимо рассмотреть и такую меру поддержки как продление банками программы кредитных каникул до марта 2021 года по выплатам кредитов компаниям, занимающимся организацией детского и семейного отдыха, заключил Кутепов.

https://ria.ru/20200902/putevki-1576649209.html

https://ria.ru/20200811/1575635047.html

https://ria.ru/20200724/1574872193.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей кутепов, михаил мишустин, общество