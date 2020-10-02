https://ria.ru/20201002/krym-1578087959.html

Более пяти миллионов туристов отдохнули в Крыму с начала года

Более пяти миллионов туристов посетили Крым с начала года, из них более 1,1 миллиона приехали на полуостров в сентябре, сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T14:23

2020-10-02T14:23

2020-10-02T14:23

туризм

туризм

туристы

сергей аксенов (политик)

новости - туризм

республика крым

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости.</strong> Более пяти миллионов туристов посетили Крым с начала года, из них более 1,1 миллиона приехали на полуостров в сентябре, сообщил глава региона Сергей Аксенов."По состоянию на 1 октября, за девять месяцев 2020 года в республике отдохнули более пяти миллионов туристов, точная цифра турпотока составила 5,073 миллиона человек", — написал Аксенов на своей странице в "ВКонтакте".Только за сентябрь 2020 года на полуострове отдохнули 1,11 миллиона туристов, а средняя загрузка отелей санаториев и пансионатов составила от 70 до 90 процентов. В прошлом году объекты в этот период были загружены на 44-50 процентов, отметил Аксенов, ссылаясь на данные министерства курортов и туризма Крыма.Власти региона отмечают резкий рост числа автотуристов: в сентябре в Крым приехали 670 тысяч путешественников на автомобилях — в 1,6 раза больше, чем в этом же месяце прошлого года. Также отмечается высокий уровень загрузки отелей и санаториев в октябре (до 80 процентов), активно бронируются места размещения на ноябрь и новогодние праздники.По данным Минкурортов республики, в 2019 году в Крыму отдохнули 7,43 миллиона туристов (на 9,3 процента выше показателя 2018 года). Туристический поток в 2020 году резко снизился весной из-за пандемии коронавируса. С июля полуостров открыт для отдыха всех граждан России.

https://ria.ru/20200924/krym-1577699186.html

республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, сергей аксенов (политик), новости - туризм, республика крым