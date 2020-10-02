https://ria.ru/20201002/krym-1578086440.html

В Госдуме прокомментировали слова украинского генерала о потере Крыма

Крымчане желали вернуться в Россию по велению души, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя слова экс-главы МВД Украины по... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T09:20

2020-10-02T09:20

2020-10-02T09:20

геннадий москаль

дмитрий белик

госдума рф

мвд украины

владимир путин

севастополь

оон

киев

украина

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<strong>СЕВАСТОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости.</strong> Крымчане желали вернуться в Россию по велению души, заявил РИА Новости депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Belik/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Белик</a>, комментируя слова экс-главы <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МВД Украины</a> по Крыму, объяснившего потерю полуострова воровством киевской власти.Ранее бывший глава МВД Украины по Крыму <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Moskal/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Москаль</a> заявил, что полуостров был потерян <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a> из-за масштабного воровства украинской власти и разрухой местной инфраструктуры."Да, воровали нещадно, прямо из <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> приходили указания на "прихватизацию", но не в этом причина. Мы не понимали этого прямо сказать ослиного упрямства в героизации прихвостней нацизма и восхвалении… украинской нации… Книги для школьного чтения приходили с матерными ругательствами... Это была политика украинского государства – уничтожать русскую культуру на полуострове. Мы это не приняли и в 2014 году объявили на весь мир о своем выборе. Так что ложные слезы льет украинский генерал Москаль – не воровство послужило причиной ухода полуострова", – сказал Белик.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20200928/krym-1577911442.html

https://ria.ru/20200917/krym-1577379705.html

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севастополь

киев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геннадий москаль, дмитрий белик, госдума рф, мвд украины, владимир путин, севастополь, оон, киев, украина, в мире