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В Госдуме прокомментировали слова украинского генерала о потере Крыма
Крымчане желали вернуться в Россию по велению души, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя слова экс-главы МВД Украины по... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T09:20
2020-10-02T09:20
геннадий москаль
дмитрий белик
госдума рф
мвд украины
владимир путин
севастополь
оон
киев
украина
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<strong>СЕВАСТОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости.</strong> Крымчане желали вернуться в Россию по велению души, заявил РИА Новости депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Belik/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Белик</a>, комментируя слова экс-главы <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">МВД Украины</a> по Крыму, объяснившего потерю полуострова воровством киевской власти.Ранее бывший глава МВД Украины по Крыму <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Moskal/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Москаль</a> заявил, что полуостров был потерян <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a> из-за масштабного воровства украинской власти и разрухой местной инфраструктуры."Да, воровали нещадно, прямо из <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> приходили указания на "прихватизацию", но не в этом причина. Мы не понимали этого прямо сказать ослиного упрямства в героизации прихвостней нацизма и восхвалении… украинской нации… Книги для школьного чтения приходили с матерными ругательствами... Это была политика украинского государства – уничтожать русскую культуру на полуострове. Мы это не приняли и в 2014 году объявили на весь мир о своем выборе. Так что ложные слезы льет украинский генерал Москаль – не воровство послужило причиной ухода полуострова", – сказал Белик.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20200928/krym-1577911442.html
https://ria.ru/20200917/krym-1577379705.html
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севастополь
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геннадий москаль, дмитрий белик, госдума рф, мвд украины, владимир путин, севастополь, оон, киев, украина, в мире

В Госдуме прокомментировали слова украинского генерала о потере Крыма

09:20 02.10.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Hermes3g / Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик
Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва Дмитрий Белик - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
CC BY-SA 4.0 / Hermes3g /
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Крымчане желали вернуться в Россию по велению души, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя слова экс-главы МВД Украины по Крыму, объяснившего потерю полуострова воровством киевской власти.
Ранее бывший глава МВД Украины по Крыму Геннадий Москаль заявил, что полуостров был потерян Украиной из-за масштабного воровства украинской власти и разрухой местной инфраструктуры.
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"Да, воровали нещадно, прямо из Киева приходили указания на "прихватизацию", но не в этом причина. Мы не понимали этого прямо сказать ослиного упрямства в героизации прихвостней нацизма и восхвалении… украинской нации… Книги для школьного чтения приходили с матерными ругательствами... Это была политика украинского государства – уничтожать русскую культуру на полуострове. Мы это не приняли и в 2014 году объявили на весь мир о своем выборе. Так что ложные слезы льет украинский генерал Москаль – не воровство послужило причиной ухода полуострова", – сказал Белик.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Крым - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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Геннадий МоскальДмитрий БеликГосдума РФМВД УкраиныВладимир ПутинСевастопольООНКиевУкраинаВ мире
 
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